En bref La purge d’un radiateur en fonte, un geste simple qui préserve votre chauffage Une opération à réaliser chaque automne, avant la reprise du chauffage.

Matériel minimal nécessaire : clé de purge, récipient, chiffon absorbant.

Chauffage éteint obligatoire pour éviter tout risque de brûlure ou surpression.



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Un radiateur en fonte qui chauffe moins bien en bas qu’en haut, qui fait des bruits de gargouillis ou dont la surface reste froide malgré une chaudière en marche : ces signaux indiquent tous la même chose. De l’air s’est infiltré dans le circuit de chauffage, perturbant la circulation de l’eau chaude. Savoir comment purger un radiateur en fonte permet de régler ce problème en moins d’un quart d’heure, sans faire appel à un professionnel. Les radiateurs en fonte, plus épais et plus lourds que leurs équivalents en acier, ont tendance à retenir davantage les poches d’air dans leurs sections internes. Ce guide pratique vous accompagne à chaque étape, du matériel nécessaire jusqu’au contrôle de la pression après l’opération.

Pourquoi purger un radiateur en fonte change réellement la donne

Dans un système de chauffage central, l’eau chaude circule en boucle depuis la chaudière jusqu’aux radiateurs. Au fil du temps, des micro-bulles d’air s’accumulent dans les tuyaux et à l’intérieur des appareils. Ces poches d’air bloquent littéralement la montée de chaleur dans les parties hautes du radiateur. Le résultat est mécanique : la surface du radiateur ne diffuse plus uniformément sa chaleur, et le logement se retrouve sous-chauffé malgré une consommation d’énergie identique.

Des performances de chauffage restaurées

Un radiateur en fonte partiellement airé peut perdre jusqu’à 30 % de son efficacité thermique. En réalisant la purge, vous libérez les zones bloquées et permettez à l’eau chaude d’occuper l’intégralité du volume intérieur. Le radiateur chauffe alors sur toute sa hauteur, et votre système de chauffage n’a plus à forcer pour compenser les pertes. Sur une installation complète de plusieurs appareils, la différence est perceptible sur la facture d’énergie. Le radiateur chauffe alors uniformément, tout comme rénover sans changer transforme votre intérieur

30 % de perte d’efficacité estimée pour un radiateur avec une poche d’air significative

Moins de risques de panne sur le long terme

L’air piégé dans un circuit de chauffage ne se contente pas de réduire les performances. Sur la durée, il favorise les phénomènes de corrosion interne dans les tuyaux et à l’intérieur des appareils. Les radiateurs en fonte, bien que robustes, ne sont pas immunisés contre l’oxydation accélérée par la présence d’oxygène en milieu humide. Purger régulièrement ses radiateurs, c’est aussi un geste de maintenance préventive qui prolonge la durée de vie de l’installation.

À retenir Une purge annuelle évite les phénomènes de corrosion interne et maintient l’efficacité du système de chauffage sur la durée.

Photo : Patrycja Grobelny / Pexels

Les signaux qui indiquent qu’un radiateur en fonte doit être purgé

Tous les radiateurs en fonte n’ont pas besoin d’être purgés en même temps, et certains signes permettent de cibler ceux qui nécessitent une intervention prioritaire. Savoir lire ces signaux évite de purger des appareils qui fonctionnent parfaitement et de dérégler inutilement la pression du circuit.

Le haut du radiateur reste froid alors que le bas chauffe normalement.

Des bruits de gargouillements ou de clapotis se font entendre lors de la montée en température.

Le radiateur met beaucoup plus de temps que les autres à atteindre sa pleine chaleur.

La chaudière tourne plus longtemps que d’habitude pour maintenir la consigne de température.

Certaines pièces du logement restent plus froides que d’autres sans raison évidente.

Ces manifestations sont particulièrement fréquentes en début de saison, après une longue période d’inactivité estivale. Le redémarrage du chauffage à l’automne est souvent l’occasion de découvrir des appareils qui ont accumulé de l’air pendant les mois où le circuit était à l’arrêt.

⚠️ Attention Ne purgez jamais un radiateur sur une installation collective dont vous ne pouvez pas couper la chaudière : la pression du circuit ferait déborder l’eau en continu.

Le matériel nécessaire avant de commencer

La purge d’un radiateur en fonte ne nécessite pas d’outillage spécialisé. L’opération reste accessible à tout habitant d’un logement équipé de chauffage central, à condition d’avoir réuni les quelques éléments indispensables avant de commencer.

Outil ou accessoire Utilité Disponibilité Clé de purge carrée Actionner le purgeur du radiateur Grande surface bricolage, 2 à 5 € Tournevis plat Alternative si la vis est fendue Outillage domestique courant Récipient plat (cuvette) Recueillir l’eau qui suit l’air Cuisine ou salle de bain Chiffons absorbants Protéger le sol et le mur Indispensable autour du purgeur Manomètre ou jauge Vérifier la pression après l’opération Intégré à la plupart des chaudières

Les radiateurs en fonte anciens disposent souvent d’un purgeur à tête carrée, différent du purgeur cranté des radiateurs modernes en acier. Assurez-vous d’avoir la bonne clé avant de commencer, sous peine de ne pas pouvoir actionner la vis ou de l’abîmer.

💡 Bon à savoir Si vous ne trouvez pas de clé de purge carrée, une clé Allen de la bonne taille peut fonctionner sur certains modèles anciens. Testez doucement avant d’appliquer de la force.

La méthode pour purger un radiateur en fonte suit une logique précise. Chaque étape conditionne la suivante, et sauter l’une d’elles expose à des désagréments allant de la simple flaque d’eau sur le parquet à une chute de pression dans l’ensemble du circuit.

Étape 1 : éteindre le chauffage et laisser refroidir

Avant toute intervention, la chaudière doit être arrêtée et les radiateurs doivent avoir eu le temps de refroidir. Sur une installation individuelle, couper simplement le thermostat suffit. Comptez au minimum une heure après l’arrêt du chauffage pour que la pression dans les tuyaux redescende à un niveau sûr et que la température de l’eau ne risque plus de provoquer de brûlures.

Étape 2 : localiser le purgeur sur le radiateur en fonte

Le purgeur se situe toujours en haut du radiateur, sur l’un des côtés. Sur les modèles anciens en fonte, il prend généralement la forme d’une petite vis carrée ou hexagonale vissée dans un bouchon métallique. Il ne faut pas confondre le purgeur avec la vanne thermostatique (qui règle la température) ni avec la vanne d’arrêt (qui coupe l’alimentation en eau). Le purgeur est plus petit et positionné à l’extrémité haute du corps en fonte.

Étape 3 : positionner le récipient et ouvrir la vis de purge

Placez votre cuvette directement sous le purgeur et tenez un chiffon contre la paroi du radiateur. Insérez la clé de purge carrée dans la tête de la vis et tournez dans le sens antihoraire d’un quart de tour, pas plus. Un sifflement caractéristique se fait entendre immédiatement si de l’air est présent : c’est le signe que la purge fonctionne. Sur un radiateur en fonte très encrassé, le sifflement peut être accompagné d’un jet d’eau brunâtre ou colorée par la rouille en suspension dans le circuit.

Étape 4 : attendre l’arrivée de l’eau et refermer

Laissez l’air s’échapper sans forcer ni ouvrir davantage la vis. Lorsque l’air a été totalement évacué, un filet d’eau continue remplace le sifflement. C’est le signal que l’opération est terminée pour ce radiateur. Refermez immédiatement la vis dans le sens horaire, sans serrer excessivement pour ne pas endommager le filetage du purgeur. Un quart de tour suffisait à l’ouverture, un quart de tour suffit à la fermeture.

Étape 5 : vérifier et rétablir la pression du circuit

Après la purge d’un ou plusieurs radiateurs en fonte, la pression du circuit de chauffage a légèrement baissé. Dirigez-vous vers la chaudière et consultez le manomètre. La pression de fonctionnement normale se situe généralement entre 1 et 1,5 bar à froid. Si l’aiguille est en dessous, il faut appoint d’eau via le robinet de remplissage situé sur le circuit, jusqu’à retrouver la pression correcte. Puis relancez le chauffage et vérifiez que les radiateurs montent en température sur toute leur surface.

Chauffage éteint Condition sine qua non avant toute intervention Clé de purge en place Quart de tour antihoraire, pas davantage Sifflement entendu L’air s’échappe correctement : attendez l’eau Pression vérifiée Ramenez à 1-1,5 bar avant de relancer

Infographie — Comment purger un radiateur en fonte sans abîmer l’installation ?

Dans quel ordre purger les radiateurs en fonte d’une maison

Lorsqu’une installation compte plusieurs radiateurs en fonte, l’ordre de la purge influence son efficacité globale. La logique à respecter dépend du type d’installation.

Pour une maison individuelle, partir du plus bas

Dans une maison sur plusieurs niveaux, commencez par les radiateurs situés au rez-de-chaussée, puis remontez étage par étage. L’air ayant naturellement tendance à remonter dans les tuyaux, il se concentre dans les appareils les plus hauts. En purgant d’abord les plus bas, vous forcez les poches d’air à se déplacer vers le haut du circuit, là où elles seront évacuées en dernier. Pour les radiateurs situés sur un même niveau, commencez par le plus éloigné de la chaudière.

En chauffage collectif, ne pas agir seul

Dans un immeuble équipé d’une chaudière collective, la purge d’un radiateur en fonte ne doit jamais se faire sans coordination avec le gestionnaire de l’installation ou le gardien. Ouvrir un purgeur sur un circuit sous pression alimenté en permanence provoque une fuite continue d’eau chaude impossible à contrôler sans couper l’alimentation en amont. Dans ce contexte, le recours à un professionnel s’impose.

⚠️ Attention En immeuble collectif, ne jamais ouvrir un purgeur sans avoir confirmé que la chaudière et l’alimentation du circuit ont bien été coupées par le responsable technique.

La purge d’un vieux radiateur en fonte, une opération qui demande de la patience

Les radiateurs en fonte anciens, ceux qui datent de plusieurs décennies et ornent encore de nombreux appartements haussmanniens ou pavillons d’avant-guerre, méritent une attention particulière. Leur robustesse légendaire ne doit pas faire oublier que leurs purgeurs sont souvent grippés par des années sans entretien.

Si la vis de purge résiste et ne tourne pas, ne forcez pas brutalement. Appliquez quelques gouttes de dégrippant (type WD-40) autour de la tête de vis, laissez agir une vingtaine de minutes, puis essayez à nouveau. Sur les très vieux radiateurs en fonte, le purgeur peut être absent ou remplacé par un bouchon plein, auquel cas un plombier devra intervenir pour poser un purgeur adapté avant toute purge.

L’eau qui sort lors de la purge d’un vieux radiateur en fonte est souvent de couleur marron ou noire : c’est de la boue magnétite, résidu de corrosion interne. Si cette boue est abondante, un désembouage professionnel du circuit s’avère nécessaire en complément de la simple purge. Un filtre magnétique installé sur le circuit permet ensuite de limiter l’accumulation future de ces dépôts.

Avantages Radiateur en fonte robuste et durable

Radiateur en fonte robuste et durable Inertie thermique élevée, chaleur longue durée

Inertie thermique élevée, chaleur longue durée Esthétique appréciée dans les logements anciens Inconvénients Purgeur souvent grippé sur les modèles anciens

Purgeur souvent grippé sur les modèles anciens Poids important, déplacement difficile

Poids important, déplacement difficile Accumulation de boue magnétite fréquente

Quelle fréquence de purge pour un radiateur en fonte ?

La fréquence idéale dépend de l’âge de l’installation, de la qualité de l’eau du réseau et de la présence éventuelle d’un filtre magnétique. En règle générale, une purge annuelle à l’automne suffit pour maintenir un système de chauffage en bon état de fonctionnement. Cette période précède la reprise du chauffage et permet de corriger les déséquilibres accumulés pendant l’été.

Certaines situations justifient une purge supplémentaire en cours d’hiver :

Après une intervention d’un chauffagiste sur la chaudière ou les tuyaux.

Suite à une vidange partielle du circuit (remplacement d’un robinet, d’une vanne ou d’un composant).

Lorsque des gargouillements réapparaissent en plein hiver malgré une purge récente.

Si la chaudière se met en sécurité de façon répétée sans autre cause identifiée.

Dans une installation bien entretenue avec un filtre anti-boue, les purges annuelles deviennent souvent moins urgentes car les dépôts qui favorisent la corrosion sont captés avant d’atteindre les radiateurs. L’investissement dans ce type de filtre, entre 80 et 150 euros selon les modèles, se rentabilise rapidement en économies de maintenance.

💡 Bon à savoir Notez la date de chaque purge sur un autocollant collé derrière la chaudière. Ce simple suivi vous permet de savoir en un coup d’œil si l’opération a déjà été réalisée pour la saison en cours.

La purge d’un radiateur en fonte reste l’une des opérations d’entretien les plus accessibles pour un habitant non spécialiste. Elle ne nécessite ni formation ni matériel coûteux. Réalisée au bon moment, elle garantit un chauffage performant tout au long de l’hiver et préserve l’installation sur le long terme. Au fond, comment purger un radiateur en fonte est moins une question technique qu’une question d’habitude à prendre, au même titre que la vidange d’une voiture ou l’entretien annuel de la chaudière. Les logements anciens, très nombreux en France, abritent encore des milliers de ces appareils en fonte dont l’espérance de vie dépasse le siècle à condition d’être correctement entretenus. Les négliger, c’est laisser filer une ressource qui n’a pas fini de chauffer.