Une substance toxique dans certains produits chocolatés

Le chocolat est un produit fortement consommé dans le monde. Les Français l’adorent et le consomment au quotidien sous différentes formes, en gâteau, en barres, en poudre, en pâte à tartiner, dans les céréales, en tablettes. Et si consommer du chocolat en trop grande quantité nous exposait à plusieurs maladies potentiellement graves ? L’association UFC Que Choisir tire la sonnette d’alarme et révèle que dans le chocolat que nous consommons au quotidien il y aurait une substance toxique, le Cadmium. Ce métaux lourd est présent dans les sols et il est reconnu comme étant cancérigène.

« Le cacaoyer absorbe facilement le Cadmium »

UFC Que Choisir précise que cette substance toxique absorbée par l’arbre est rejetée dans la fève de cacao. Le Cadmium est nocif pour les reins, les os et il est responsable du trouble du développement neuronal. Le danger serait accentué avec la consommation de plusieurs produits contenant du cacao au cours de la journée.

Selon l’association, un enfant qui consomme au petit déjeuner un bol de céréales au chocolat, au goûter deux biscuits chocolatés et une boisson au caco atteindrait presque la moitié de la dose maximale de Cadmium. D’autres produits contiennent cette substance toxique, ceux à base de blé comme les pâtes, les pommes de terre, les fruits de mer. Cumuler toutes ces denrées au quotidien ferait exploser l’absorption de cadmium.

Le produit préféré des Français

On apprend aujourd’hui que le chocolat contiendrait une substance nocive pour la santé, le Cadmium. On s’expose donc à un risque accru de pathologies cardiovasculaires, de cancers. Le chocolat bio d’Amérique latine est à éviter car le cadmium est particulièrement présent dans certaines zones de production de cette région.

Une autre mauvaise nouvelle, le prix du chocolat devrait encore augmenter dans les prochains mois. Le Ghana a en effet annoncé une augmentation du prix du cacao à la production afin de soutenir les agriculteurs. La tonne passerait de 3100 à plus de 5040 dollars la tonne. Cette mesure devrait mettre la pression sur les autres pays producteurs comme la Côte d’Ivoire. Le chocolat reste un produit très consommé sur notre territoire et aujourd’hui il se retrouve sur la sellette. Entre les rappels de produits, les substances toxiques contenues dans les denrées alimentaires, il est aujourd’hui compliqué de se nourrir sainement. L’avenir semble bien sombre.