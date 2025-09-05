Une nouvelle tendance, la tétine pour adultes

Si vous surfez sur les réseaux sociaux, sur Tik Tok en particulier, vous avez pu découvrir cette nouvelle tendance qui fait polémique, la tétine pour adulte. Depuis quelques mois, cette pratique s’est quelque peu répandue. Elle crée bien des problèmes même si ces vidéos prêtent à sourire. La tendance est née en Chine. La tétine pour adulte réduirait le stress, l’anxiété, aiderait à mieux s’endormir et même à arrêter de fumer pour certains. Avec cette tétine, on retombe en enfance mais attention à la santé bucco-dentaire, mentale.

Le reflet d’un mal être chez les adultes

Le besoin de se replonger dans l’enfance montre à quel point certaines personnes se retrouvent dans une situation compliquée voire anxiogène. Elles cherchent à tout prix un sentiment de sérénité, de sécurité face à un monde incertain. Cette tétine ne va pas régler tous les problèmes et en plus elle va en créer de nouveaux.

La succion répétée peut avoir un impact négatif sur la santé bucco dentaire, désalignement des dents, lésion au niveau du palais, tension de la mâchoire, douleurs au niveau cervical. Pour réduire le stress, il existe d’autres méthodes moins infantilisantes, plus sûre que la tétine de l’enfance.

Un produit destiné aux bébés

Cette tendance née en Chine s’est répandue comme une trainée de poudre sous nos latitudes. Vous pensiez que la tétine était réservée aux bébés, plus maintenant. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d’adultes s’affichent avec leurs tétines géantes en vantant les bienfaits pour réduire le stress, l’anxiété. La succion pourrait même être un bon moyen pour arrêter la cigarette.

Les professionnels de santé sont inquiets. Sur le plan physiologique, cette pratique traduit un vrai mal être, voire une infantilisation. Avec la vie de plus en plus difficile, stressante, certains adultes en quête de sérénité, de réconfort se tournent vers ce produit de la petite enfance, la tétine. Les dentistes ne recommandent pas cette pratique jugée dangereuse pour la santé bucco dentaire. Si cette tétine représente un apaisement temporaire, elle peut sur le long terme dégrader la santé mentale.