Un enfant mordu par une vipère

L’été, les serpents peuvent représenter un désagrément. Il existe différentes variétés de serpents, certaines sont plus dangereuses que d’autres. Un jeune garçon âgé de 10 ans lors d’une escapade en montagne à plus de 1800 m d’altitude s’est fait mordre par une vipère. Pris en charge rapidement, il est conduit à l’hôpital. Les médecins vont diagnostiquer une allergie au venin. L’enfant a eu un choc anaphylactique.

Il a vu mourir son fils

L’enfant randonne avec son père en Ariège. C’est au moment d’une pause déjeuner que le drame s’est produit. L’enfant ayant vu une grenouille dans un ruisseau a voulu l’attraper. Il s’est fait mordre par une vipère au doigt. Hurlant de douleur et malgré l’utilisation de l’Aspivenin, l’enfant a mal réagi à la morsure. Il a perdu connaissance. Heureusement, l’enfant a été rapidement pris en charge, conduit à l’hôpital. Les médecins ont conclu à une allergie au venin. Son bras avait gonflé, il avait de gros œdèmes. Aujourd’hui, le petit garçon va très bien, mais le père et l’enfant ont eu très peur.

Morsures de serpents, ce qu’il faut faire

Parmi tous les serpents présents sur notre territoire, la vipère reste la plus dangereuse. Chaque année en France, on recense entre 200 et 500 morsures. Toutes n’entraînent pas de réactions violentes. La vipère, on la reconnaît à sa tête triangulaire, ses petites écailles sur la tête. Lorsqu’une personne se fait mordre, il faut avant tout la rassurer, la mettre au repas afin de limiter la diffusion du venin. Il faut prévenir les secours. En cas de douleur, ne donner que du paracétamol. Il ne faut pas faire un garrot ni inciser la plaie. Les vipères n’attaquent pas l’homme. Elles ne mordent que lorsqu’elles se sentent en danger, que l’on marche involontairement sur elles. Il est fortement conseillé l’été de rester vigilant.