Se sentir malheureux, à vous d’aller chercher le bonheur

Vous avez l’impression que le bonheur ne vient jamais frapper à votre porte. Vous cessez de vous comparer aux autres qui selon vous ont une vie épanouie, enrichissante. Etre malheureux n’est pas une fatalité, vous pouvez changer les choses, le bonheur est entre vos mains. Etre heureux, cela se décide et vous seul avez le contrôle de la situation. Certes la vie n’est pas toujours rose, des aléas peuvent fragiliser votre quotidien mais positiver peut vous aider à sortir du tunnel.

Les signes qui montrent que vous avez besoin de changer

Il est important de chasser les idées noires, d’arrêter de ressasser des évènements passés. Acceptez ce qui vous arrive, concentrez vous sur ce vous pouvez faire pour être plus heureux. Il n’y a rien de pire que la routine. Le rythme métro-boulot-dodo vous emmène dans un quotidien monotone qui vous détruit petit à petit. C’est pesant.

Il est essentiel de casser cette routine, de trouver des activités de loisirs, de faire des choses que vous aimez, qui vous rendent heureux. Il y a forcément des petits plaisirs qui pourraient vous rendre le sourire et vous donner de la joie. Il suffit parfois de peu de chose pour gravir les marches du bonheur. Apprendre à être positif, à apprécier ce qui nous entoure, c’est déjà le début du bonheur. Sachez vous fixer des objectifs. Vous serez fier d’avoir accompli un projet qui vous tenait à cœur, qui vous semblait irréalisable.

Prendre soin de soin, c’est entrouvrir la porte du bonheur

Pour être plus heureux, il faut se sentir bien dans sa peau. Le look vestimentaire est primordial. Portez des vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise, à votre avantage. Mettez vous devant le miroir et faîtes vous des compliments chaque jour. Vous aurez plus confiance en vous, en votre apparence. Cela aura un effet bénéfique sur votre moral.

Fuyez la solitude, discuter avec de nouvelles personnes, sortez, bougez et adoptez une alimentation riche en aliments qui augment la production d’endorphine. Le sommeil est important. On ne peut pas être heureux lorsque l’on manque de sommeil, on est tout le temps fatigué. Buvez une tisane, lisez un bon livre et au lit pour au moins 7 heures de sommeil réparateur. Toutes ces petites choses vont améliorer votre bien-être et vous rendre plus heureux. Le bonheur est tout près, il est à votre porté, sachez l’attraper au bon moment.