Pourquoi certaines personnes n’attraperont-elles jamais le Covid ?

Certaines personnes ont eu le Covid plusieurs fois même en étant vaccinées et d’autres ne l’ont jamais attrapé. On sait enfin pourquoi une telle chose s’est produite.

Des scientifiques pour comprendre cette situation ont examiné plus de seize personnes jamais testées positives ni vaccinées. Pourquoi certains individus sont-ils passés à travers les mailles du filet ? Plus de quatre ans après le début de l’épidémie, la science a enfin compris pourquoi certaines personnes n’ont jamais attrapé le Covid. Des prélèvements nasaux et sanguins ont été faits avant l’exposition et les jours suivants. Les personnes ont également subi des tests de dépistage deux fois par jour.

Parmi les 16 personnes, 7 ont été testées négatives au virus. Les sujets produisaient de l’Interféron, cette substance aide le système immunitaire à lutter contre les infections. Ces résultats vont aider à mieux comprendre le virus, à mettre au point des vaccins plus performants.

Le Covid en France actuellement

Des vagues de l’épidémie ont été observées un peu partout sur le territoire. Elles ne sont pas systématiquement en lien avec un nouveau variant. Plus de quatre ans après l’apparition de la maladie, l’épidémie continue de circuler en France comme l’a confirmé Santé Publique France le 19 juin dernier. Pendant cette période, 2000 personnes ont appelé SOS médecin pour une suspicion de virus, 1450 ont été aux urgences.

Si vous êtes positifs au virus, il est recommandé de vous isoler, de porter un masque dans les lieux publics. Il faut maintenir les gestes barrières afin de protéger les plus vulnérables. Une nouvelle vague de vaccination a débuté en avril dernier. Il va sans doute falloir vivre avec ce virus qui s’apparente désormais à une sorte de grippe.