Populaires auprès des humains, les compléments alimentaires sont-ils utiles pour le chien ?

Nos compagnons à quatre pattes ont-ils besoin de compléments alimentaires ? Depuis quelques années, ce type de produits s’est fait une vraie place sur le marché. Adultes, enfants ont le plus souvent recours aux compléments alimentaires pour améliorer leur quotidien. Ils existent pour les chiens dans une grande variété, pour booster la mobilité articulaire, la digestion, pour sublimer le poil, pour détendre. Si vous souhaitez prendre soin de la santé de vos toutou, faut-il opter pour ces pilules ? Sont elles toujours efficaces ? Y a t-il des risques pour leur santé ?

Bienfaits, remèdes miracles, qu’en penser ?

Les compléments alimentaires ne remplacent pas les médicaments. Ils n’ont pas cette vocation. Ils sont là simplement pour compléter l’alimentation quotidienne. Gélules, comprimés, poudres, ils sont le plus souvent composés de substances nutritionnelles ou physiologiquement actives.

Selon les produits, ils peuvent contenir des vitamines, des acides gras essentiels, des acides aminés, des plantes, des huiles, des levures mais aussi des conservateurs, des arômes. Contrairement aux médicaments, ils ne traitent pas les maladies mais aident l’organisme dans ses fonctions à titre préventif ou en soutien lors d’une pathologie. Nos chiens ont ils vraiment besoin de compléments alimentaires pour aller mieux ?

Qu’en envisager les compléments alimentaires ?

Pour améliorer le transit, pour faciliter la digestion, les probiotiques sont souvent utiles. Ils vont rétablir une bonne santé digestive. Généralement présentés sous forme de poudres appétentes, ils sont à mélanger avec les croquettes pour une meilleure absorption. L’animal peut bénéficier d’un réel soulagement.

Votre animal a le poil terne, une peau sujette aux démangeaisons, les oméga 3 donnent de bons résultats. Les chiens comme les humains ont un système immunitaire qui peut parfois être fragilisé par le stress, certaines pathologies, l’âge. Les vitamines A, C, E, les minéraux vont stimuler l’organisme. Avec l’âge, les chiens peuvent montrer un certain déclin cognitif. Une supplémentation à base d’antioxydants va améliorer leur bien-être, leur santé. Ces produits en vente libre das les pharmacies, les animaleries, en ligne ne présentent pas de danger à condition toutefois de bien les utiliser. Mieux vaut demander l’avis du vétérinaire avant d’administrer un complément alimentaire à votre animal de compagnie.