Les visites incontournables aux Pays-Bas

Entre amis, en famille ou en couple, les Pays-Bas offre des villes pittoresques, ses célèbres moulins à vent et des champs de tulipes colorés.

Les villes incontournables aux Pays-Bas

Amsterdam, la ville des canaux

Amsterdam est la capitale des Pays-Bas et figure parmi les villes touristiques les plus populaires au monde. Célèbre pour ses magnifiques canaux qui traversent la ville, vous y trouverez des façades de maisons typiquement hollandaises, des boutiques d’antiquités et des cafés.

Dépendant du temps que vous avez pour visiter cette ville, Pour ceux qui se demandent que voir a amsterdam en 1 jour, on pourrait citer le célèbre musée Van Gogh qui offre la plus grande collection d’oeuvres de l’artiste dans le monde entier, y compris ses célèbres autoportraits et ses tableaux émouvants. Toujours côté musées, le Musée Anne Frank est un lieu emblématique qui retrace l’histoire de Anne Frank et de sa famille pendant la seconde guerre mondiale. Si vous n’avez qu’un jour à Amsterdam, nous vous conseillons également de prévoir du temps pour vous balader dans les parcs et le rues du centre de la ville. Pour gagner du temps, la ville dispose de nombreuses boutiques qui louent des vélos à la journée.

Bien que controversé, le quartier rouge d’Amsterdam est une partie intégrante de son identité et de son histoire. Bien que principalement connu pour ses coffee shops et ses fenêtre éclairées par des lumières rouges, le quartier rouge dispose également de musées et de galeries d’art contemporain qui valent le détour.

Rotterdam et sa dynamique urbaine

Pas très loin d’Amsterdam se trouve Rotterdam, qui est la deuxième plus grande ville des Pays-Bas. La ville est connue pour son architecture avant-gardiste et son ambiance dynamique.

Parmi les incontournables de Rotterdam, on y trouve le pont Erasme, l’une des principales attractions, qui offre une vue spectaculaire sur la ville. Les maisons en forme de cubes sur pilotis sont un autre exemple frappant de l’innovation architecturale qui vaut le détour. Pour les amateurs d’art et de musées, le Musée Boijmans Van Beuningen abrite une vaste collection d’oeuvres, allant du Moyen Âge à l’art contemporain. On peut y trouver des oeuvres de Rembrandt, Van Hogh, Bosch et bien plus encore. Situé à proximité, le Museumpark est un célèbre espace vert qui abrite plusieurs musées de renom.

Si vous avez un peu plus de temps à Rotterdam et aux alentours, Kinderdijk est l’un des sites les plus emblématiques avec ses dix-neuf moulins à vent. Les moulins datent du XVIIIe siècle et le site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Haye et sa sérénité côtière

La ville de La Haye est la résidence de la famille royale et le siège du gouvernement néerlandais. Ici, on peut voir des oeuvres mondialement connues comme La jeune fille à la perle de Vermeer et Les tournesols de Van Gogh dans le Mauritshuis.

À quelques kilomètres de La Haye se trouve des villages comme Scheveningen qui est une station balnéaire réputée pour sa promenade animée et ses restaurants de fruits de mer. C’est un lieu parfait pour se ressourcer au bord de la mer, en été comme en hiver.

Entre Amsterdam et La Haye, le parc floral de Keukenhof est l’un des plus grands jardins de fleurs au monde et attire des visiteurs du monde entier pour admirer ses millions de fleurs en floraison. On peut bien évidemment y voir des tulipes, mais aussi des jacinthes, des jonquilles et d’autres fleurs printanières.

Que manger aux Pays-Bas ?

En matière de cuisine, les Pays-Bas ne déçoivent pas. La cuisine néerlandaise est à la fois appétissante et simple, mettant en valeur des ingrédients locaux et frais. Certains plats sont connus et accessibles dans le monde entier, tandis que d’autres nécessitent un déplacement dans le pays.

Pour les français qui vont partir en vacances cette année, une visite aux Pays-Bas ne serait pas complète sans une dégustation de fromages pour goûter les célèbres variétés d’Edam et de Gouda qui sont originaires du pays. Vous aurez même l’opportunité de goûter des fromages dont vous n’avez jamais entendu parler dans l’une des nombreuses fromageries locales qui se trouvent dans toutes les villes.

Une autre gourmandise néerlandaise populaire sont les stroopwafels, des gaufres fines fourrées d’un délicieux sirop sucré. Les bitterballen, des croquettes de viande, sont également un en-cas populaire chez les locaux à goûter absolument.

Comme nous venons de voir, les Pays-Bas est un pays qu’il faut absolument visiter au moins une fois dans sa vie. De ville en ville, l’ambiance et l’environnement varient énormément donc vous êtes sûr de trouver ce qu’il vous plaît. Avec sa grande histoire, culture et beauté naturelle, les Pays-Bas offrent une expérience unique à tous, que vous voyagiez en couple, en famille ou entre amis.