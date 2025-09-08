 » L’eau de têtard », une tendance des réseaux sociaux qui cartonne

Aujourd’hui sur les réseaux sociaux, on voit défiler des recettes minceur toutes plus étranges les unes que les autres. Elles déferlent sur Tik Tok et nous promettent des résultants étonnants. Une boisson des plus insolites baptisée » eau de têtard » attire en ce moment des millions de vues. Cette mixture favoriserait la perte de poids. Qu’en est-il vraiment ? Est-ce seulement une tendance, une blague ou une boisson extraordinaire ? Autant de questions à laquelle il va falloir répondre sincèrement.

Un mélange visqueux, une recette Tik Tok

« L’eau de têtard » est présentée par les influenceurs comme étant une boisson miracle qui fait perdre du poids. Est-ce vraiment une alliée minceur très efficace et cela grâce à son effet de satiété ? Ventre plat, silhouette affinée, ce sont les promesses associées à cette boisson largement vantée sur les réseaux sociaux/

La recette est simple. Dans une eau citronnée, vous incorporez des graines de chia. Après quelques minutes, elles gonflent et nous rappellent de minuscules têtards d’où le nom de cette boisson. Les spécialistes en nutrition précisent que cette » eau de têtard » n’est pas une boisson miraculeuse ni un » miracle minceur ». Les graines de chia une fois trempées dans l’eau citronnée vont former un gel visqueux qui va favoriser la satiété, soutenir la digestion, améliorer la santé intestinale. Le site » Food @ Wine rappelle que cette boisson étrange peut aider en cas de constipation. Il faut alors laissez tremper les graines de chia au moins une vingtaine de minutes avant de consommer la boisson. Si vous avalez les graines de chia sèches, elles peuvent provoquer des ballonnements.

Pas de perte de poids directe

Vouloir perdre quelques kilos superflus reste le désir d’un bon nombre de personnes aujourd’hui. On entend tout et n’importe quoi sur le sujet. La combinaison eau citronnée et graines de chia agit surtout comme un coupe faim naturel et cela grâce aux fibres. Elles absorbent l’eau et ralentissent la digestion.

L’eau citronnée apporte une bonne hydratation, de la vitamine C mais le tout n’a pas d’effet sur la perte de poids directe. Les nutritionnistes recommandent une alimentation variée, équilibrée. L' »eau de têtard » ne peut en aucun cas la remplacer. 1Associée à une activité physique régulière, des repas bien pensés, l’eau de têtard » peut être un complément intéressant. Ce breuvage peu ragoutant qui cartonne sur Tik Tok ne vous fera pas maigrir. Cette petite graine qui vient d’Amérique latine se fait la part belle dans l’univers du bien-être. Ce superaliment est tendance mais les nutritionnistes soulignent qu’en rien elle nous fera perdre du poids.