Le barbecue est-il un mode de cuisson sain ?

L’été, le barbecue est d’actualité. Les Français adorent les grillades, les saucisses cuites a feu de bois. Le crépitement des braises, l’odeur de la viande qui dore est synonyme de vacances, de convivialité. Pourtant derrière cette image de bonheur extrême se cache une tout autre réalité bien moins réjouissante pour notre santé et pour l’environnement surtout lorsque le barbecue devient récurent. Le problème n’est pas tant le barbecue mais plutôt la fréquence à laquelle il est utilisé.

Une consommation de viande pointée du doigt

Les spécialistes de la nutrition sont unanimes, trop de viande serait nocif pour la santé. La consommation de chair animale doit se faire avec grande modération. Comme dans toutes choses, l’excès est l’ennemi du bien. Les experts plaident pour un retour au végétal. Durant l’été, on consomme beaucoup trop de viandes et cela sous différentes formes. Les fruits, les légumes se font plus rares sur le barbecue.

Les nutritionnistes recommandent un seul repas de viande par semaine ( porc, bœuf, agneau). Pour la volaille, le poisson, on peut prendre jusqu’à deux portions par semaine. Tout cela est bien loin de la réalité. Les Français sont adeptes du barbecue pour le déjeuner, le dîner durant les vacances estivales.

La cuisson à haute température

Elle a tendance à détruire une bonne partie des nutriments des aliments. Pour concilier la convivialité d’un bon barbecue avec une cuisine saine, optez pour une cuisson douce, loin des flammes directes. On peut aussi varier les plaisirs et choisir des brochettes de légumes agrémentées de tofu mariné, des épis de mais.

Il est conseillé de ne pas boire de café, de thé en mangeant de la viande, ils empêchent l’absorption du fer. Surtout ne jetez pas vos barbecues aux oubliettes, ne culpabilisez à la moindre saucisse grillée. Adoptez seulement une alimentation plus raisonnable avec moins de viande. Il faut que le barbecue reste une fête qui ne nuise pas à votre santé. Veillez à ce que les aliments ne carbonisent pas. C’et surtout un problème qui concerne les barbecues au charbon de bois. Le risque pour la santé est lié à la fréquence. Surveillez la cuisson et n’oubliez pas que le fait de partager un repas, c’est la vie.