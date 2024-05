La tendance « mamie » envahit nos intérieurs, une vraie tendance actuelle

Actuellement, un style inattendu s’invite dans nos intérieurs et tout particulièrement dans les chambres, le style » mamie ». Pourquoi un tel retour à l’ancien ? Le site Pinterest nous dévoile cette nouvelle tendance avec beaucoup de nostalgie.

Une prédiction qui tend à se confirmer

Fin 2023, le site Pinterest avait publié un rapport sur les prévisions 2024 avec le retour de l’ancien. Elles se sont révélées exactes, le style » mamie » est très prisé. La chambre de grand-mère séduit les plus jeunes. On privilégie les pièces confortables, douillettes avec des matières réconfortantes, des finitions rustiques, des plantes en abondance, des couvre-lits floraux. Ce retour à l’ancien s’inspire notamment du cinéma, des films de Nancy Meyers (pas si simple).

Papier peint fleuri, abat-jour à franges, tout cela rappelle nos grands-parents. Chaque année plus de 259 500 meubles sont jetés en France. Afin de limiter ce gaspillage, cette nouvelle tendance qui émerge est une bonne chose. On récupère, on customise, la seconde main est plus que jamais dans l’air du temps.

Le charme de l’ancien, une tendance qui fait fureur

En surfant sur le net, en fréquentant les brocantes, les vide-greniers, de plus en plus de personnes cherchent des pépites de l’ancien temps pour meubler leur logement. La pièce la plus tendance reste le vaisselier, il fait fureur actuellement. Le linge de table, les serviettes brodées sont aussi très tendance. Le papier peint fleuri de style rétro s’invite dans les appartements les plus modernes.

Vous aurez ainsi l’impression de faire un saut dans le passé. On apprécie cette ambiance réconfortante, pleine de souvenirs. Le monde est en perpétuelle évolution, les tendances varient à un rythme effréné, pourtant, il y a des objets qui ne prennent pas une ride. La déco d’antan a toute sa place dans nos intérieurs aujourd’hui. Le formica, les tableaux anciens, la vaisselle vintage, le patchwork, le papier peint fleuri, le rotin, le velours côtelé, et si vous mettiez un peu de votre enfance dans votre déco intérieure ?