Jamais sans ma caféine

Pour de nombreuses personnes, le rituel du café pour le petit déjeuner est une étape obligatoire. Tant qu’ils n’ont pas avalé la première gorgée de leur boisson préférée, ils ne sont pas de bonne humeur. Une étude confirme aujourd’hui que le café du matin ferait bien plus que nous réveiller, il améliorerait grandement notre bonne humeur et notre énergie. Les résultats sont sans appel, plus de 72% des participants se sentiraient plus heureux, plus enthousiastes après avoir consommé de la caféine.

Les effets positifs de la caféine

Elle aurait pour effet d’augmenter la production de dopamine dans plusieurs régions du cerveau. La caféine agit tel un stimulant nerveux. Pour se lever du bon pied, pour affronter tous les aléas de la journée à venir, rien de tel qu’un bon petit café. C’est sans contexte le premier réflexe du matin. On se lève et on se dirige tout droit vers la machine à café. Ce rituel très agréable, c’est aussi bon pour la santé.

La caféine aide à nous sentir plus concentré, plus réveillé, plus alerte. Le café pourrait même selon plusieurs études améliorer la mémoire. Il contient des antioxydants qui protègeraient les cellules contre le vieillissement, les inflammations. Le petit café du matin, c’est pour de nombreuses personnes un booster émotionnel. La simple petite gorgée de café le matin optimiserait le bien-être et cela quelque soit le profil du consommateur. Tous les amateurs de café peuvent être rassurés, ce breuvage matinal possèderait de multiples avantages pour bien démarrer la journée.

Le café, un indispensable savoureux

Commencer la journée avec un café, c’est pour beaucoup un rituel ancré dans les habitudes. Pour se réveiller plus facilement, pour partir du bon pied, le café reste un incontournable pour tous les adeptes de cette boisson. Des chercheurs Allemands annoncent que le café aurait des effets positifs sur le moral plus marqués le matin que sur le reste de la journée. Les chercheurs précisent que les effets de la caféine varient selon la façon dont il est pris et avec qui.

Si vous buvez votre café du matin seul, l’impact positif sera moindre que lorsque vous le partagez avec des proches, des collègues. L’étude précise aussi que boire du café le matin serait bénéfique pour notre humeur mais cela peut également entraîner une certaine addiction. Avec son côté énergisant, le café bu en trop grande quantité est néfaste pour le sommeil. Il est donc conseillé de ne plus boire de café après 17 heures au risque d’avoir des nuits agitées. L’addiction au café peut aussi aggraver l’hypertension, le prédiabète, les maladies rénales. Le café doit rester une boisson plaisir qu’il faut boire avec modération.