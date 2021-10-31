À quel moment et de quelle façon déneiger un toit ?

L’hiver est l’une des saisons les moins appréciées. Elle apporte avec elle le froid et des jours de tempêtes qui peuvent se révéler difficiles à supporter. Pendant cette période de l’année, le toit de votre maison peut également être fragilisé par la neige. À quel moment faut-il le déneiger et comment vous y prendre ?

Quand faut-il déneiger votre toit ?

Après une forte tempête hivernale, une quantité de neige importante pourrait s’être déposée sur votre toit. Le mieux pour en venir à bout est de le faire déneiger par des professionnels tels que Entretien Squidgee au plus tôt. La couche de neige déposée étant encore fraîche, son enlèvement sera beaucoup plus facile. Si vous remarquez que la neige présente sur le toit dépasse les quinze centimètres, il est recommandé d’agir.

Par ailleurs, la charge de neige est un paramètre important qui vous indique la nécessité de déneiger votre toit. Le poids de la neige peut varier selon qu’elle est mouillée ou non. Son effet sur votre toit ne sera donc pas le même dans les deux cas. En général, un toit peut supporter environ cent kilos de neige par mètre carré. Cette valeur peut cependant varier selon le code de construction de votre région. Pour enlever efficacement cette neige accumulée, une perche télescopique s’avère indispensable.

Afin de déterminer le moment idéal pour le déneigement de toit de votre maison, vous devez aussi être attentif. Certains signes vous indiqueront l’urgence de l’intervention. Si vous remarquez que certains bruits inhabituels se font entendre, cela peut être le signe qu’il faut déneiger le toit. Il peut s’agir de craquements ou de bruits d’éclat par exemple. Dans tous les cas, c’est un signe que vous devez soulager votre toit.

De même, la présence d’un excès de neige sur le toit de votre habitat peut être responsable de l’apparition de fissures sur vos plafonds et murs. Il en est de même lorsque le toit se déforme sous le poids de la neige ou que l’eau s’infiltre dans votre domicile. Face à toutes ces situations, déneiger le toit paraît donc urgent.

Comment déneiger votre toit ?

Pour déneiger le toit de votre maison, vous avez deux possibilités. Vous pouvez le faire par vous-même ou confier cette tâche à des professionnels. Le coût du nettoyage professionnel dépend principalement de la surface et de l’état de votre toiture.

Déneiger votre toit par vos propres moyens

Vous avez la possibilité de déneiger votre toit vous-même. Toutefois, cette tâche est laborieuse et surtout dangereuse. Il est donc essentiel de faire attention tout au long du travail. Étant donné que celui-ci se déroule sur le toit, les risques de chute sont grands. Vous devez donc prendre vos précautions dans ce sens. Pour plus de sécurité, vous pouvez vous faire assister par une tierce personne.

Par ailleurs, il existe sur le marché des pelles à toiture. Ces outils peuvent grandement vous simplifier la tâche. Leur utilisation vous permettra de gagner beaucoup de temps. Fabriqués spécialement pour déneiger, ils vous permettent de dégager la neige de votre toit, et ce, depuis le sol. Vous n’avez donc plus à craindre une éventuelle chute puisque vous ne serez pas en hauteur. Fabriqués spécialement pour déneiger, ils vous permettent de dégager votre toiture tout en maîtrisant le coût de nettoyage.

Faire appel à des professionnels

Pour déneiger votre toit, vous pouvez également faire appel à des professionnels. Il s’agit d’ailleurs de la solution la plus sécuritaire. En effet, ce sont des experts qui se chargeront de déneiger votre toit. Professionnels du domaine, ils sauront utiliser les techniques adéquates pour ne pas abîmer la structure du toit de votre maison. De même, leur intervention vous garantit un service à la hauteur de vos attentes. Ils possèdent l’équipement nécessaire et les ressources financières pour intervenir rapidement.