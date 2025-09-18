L’idéal associer les deux pratiques pour un meilleur résultat

Deux disciplines aujourd’hui sont très populaires, le yoga et le Pilates. Toutes deux promettent d’améliorer la posture, de renforcer le corps, d’affiner la silhouette. Malgré leur apparence similaire, les deux pratiques visent à des bienfaits assez différents. Vous avez envie de bien-être, de perdre quelques petits kilos superflus sans passer par des séances de sport épuisantes ? Le yoga et le Pilates sont des options très intéressantes pour retrouver la ligne, l’énergie. Ces deux disciplines ne sont pas réservées aux personnes ultra-souples, elles sont accessibles à tous.

L’objectif, se sentir mieux sans s’épuiser

Choisir entre le yoga et le Pilates, il n ‘y a pas de bonne réponse. Ces deux disciplines vont vous aider à mieux gérer le stress, à vous recentrer sur l’essentiel, à booster votre motivation sur le long terme. Le Pilates, c’est la méthode pour renforcer les muscles tout en douceur. Cette pratique est idéale pour redessiner une silhouette harmonieuse, pour gagner en tonicité sans avoir à souffrir sur des machines de musculation. Une séance de Pilates permet de brûler 180 à 500 calories.

Le yoga peut aussi vous faire transpirer. Il va renforcer vos muscles, vous reconnecter à votre corps. Il agit aussi sur le stress, le mental souvent responsable du grignotage. Vous allez gagner en souplesse et en énergie. Une séance de yoga permet de brûler entre 150 et 700 calories selon le style pratiqué. Le yoga et le Pilates sont deux disciplines très complémentaires, à vous de les associer pour de meilleurs résultats.

Si vous cherchez à sculpter en profondeur, optez pour le Pilates. Si par contre, vous souhaitez vous détendre, gérer vos émotions, go yoga. Si votre désir est un tout, combinez les deux pratiques. Il faut se montrer patient, la régularité est le maître mot, elle va l’emporter sur l’intensité. Le yoga est une pratique millénaire. L ‘objectif est autant physique que mental. Le yoga vise à un bien-être total.

Le Pilates a été développé Joseph Pilates à la fin du 20ème siècle . Cette discipline améliore la posture, le gainage. Le yoga n’st pas considéré comme un sport intensif mais comme une approche douce et efficace. Le Pilates pour sculpter le corps est vivement conseillé. Souplesse, équilibre, gainage, contrôle musculaire, en associant les deux disciplines, vous allez bénéficier des avantages de chacune de ces pratiques. Pourquoi ne pas faire un essai, vous saurez ainsi laquelle choisir, peut-être les deux pour un meilleur résultat ?