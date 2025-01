10 langues à apprendre pour une multiplicité de destinations

Voyager c’est un plonger dans de nouvelles cultures, c’est une occasion de défier vos habitudes et de nouer des liens profonds avec des populations qui, en fonction de votre destination, ne partagent pas votre langue. En faisant l’effort d’apprendre quelques bases linguistiques avant de partir, vous allez pouvoir ouvrir des portes culturelles insoupçonnées et donner une autre dimension à votre séjour !

En effet, la connaissance d’une langue n’est pas qu’un outil de communication : c’est aussi un tremplin vers une compréhension plus fine de l’histoire, des coutumes et de la pensée d’un pays. Lorsque vous maîtrisez, ne serait-ce que quelques mots, vous faites preuve de respect et de curiosité envers celles et ceux qui vous accueillent, et cela se traduit souvent par un accueil encore plus chaleureux. Loin des sentiers battus, où l’anglais ou le français ne sont pas toujours compris, parler la langue locale peut vous éviter bien des galères : qu’il s’agisse de demander votre chemin, de négocier un prix sur un marché ou d’échanger un sourire complice avec un artisan passionné.

1. Le portugais : du Portugal au Brésil

Le portugais, langue officielle au Portugal et au Brésil, est un vecteur formidable de découvertes. Au Portugal, vous serez frappé par l’ambiance chaleureuse des petites ruelles de Lisbonne et la splendeur des palais de Sintra. Le Portugal vous donnera aussi accès à une gastronomie variée : les pasteis de nata, le bacalhau (morue) ou encore les vins de la vallée du Douro. Et si l’anglais est souvent compris dans les grandes villes, les zones plus rurales vous réservent des échanges bien plus riches si vous faites l’effort de communiquer en portugais.

Au Brésil, la langue portugaise prend une coloration spécifique. Le vocabulaire, l’accent et les expressions reflètent la diversité de ce pays immense. Que vous vous promeniez sur les plages de Rio de Janeiro, que vous exploriez la forêt amazonienne ou que vous dansiez au rythme de la samba dans un club de São Paulo, parler le portugais vous donnera accès à l’âme même de cette nation. Vous pourrez commander dans les bars de Copacabana, discuter avec des musiciens de rue et vous faire expliquer les traditions du carnaval.

Suivre un cours de portugais vous permettra de découvrir la beauté d’une langue portugaise qui réside dans aussi sa musicalité. Le fado, chant traditionnel portugais, et la bossa nova brésilienne ont gagné en popularité dans le monde entier, offrant des mélodies profondes et envoûtantes. Vous serez surpris de voir à quel point les locuteurs natifs apprécient que vous fassiez l’effort de parler leur langue. Même quelques phrases simples (« Obrigado » pour dire merci, ou « Bom dia » pour souhaiter une bonne journée) suffisent souvent à créer une complicité spontanée.

2. L’espagnol : un passeport pour l’Europe et l’Amérique latine

L’espagnol est considéré comme l’une des langues les plus influentes au monde, notamment parce qu’elle est parlée dans une vingtaine de pays. En Espagne, vous rencontrerez des cultures régionales très variées, de la Catalogne à l’Andalousie, tout en gardant l’espagnol comme fil conducteur. Dans les grandes villes comme Madrid ou Barcelone, l’anglais est de plus en plus parlé, mais si vous souhaitez sortir des circuits touristiques, quelques notions d’espagnol seront vite indispensables. Vous pourrez ainsi dialoguer avec des habitants dans un bar à tapas, discuter de football avec des passionnés ou encore comprendre les subtilités du flamenco.

En Amérique latine, l’espagnol vous ouvre des horizons immenses. Du Mexique à l’Argentine, en passant par la Colombie ou le Pérou, la langue commune est un véritable atout pour tisser des liens avec les locaux. Nombreuses sont les régions où l’anglais est peu pratiqué, ce qui peut rapidement compliquer la vie quotidienne des voyageurs. Comprendre et parler l’espagnol, même de manière imparfaite, vous permettra de négocier sur les marchés, de prendre des transports en commun sans malentendus et d’échanger avec les autochtones.

3. L’italien : la dolce vita en version originale

L’italien n’est pas seulement la langue de Dante et de la Renaissance, c’est aussi celle d’une gastronomie mondialement admirée, d’un art de vivre délicat et d’un sens inné de l’esthétisme. Si vous rêvez de siroter un espresso sur une piazza ensoleillée, de comprendre la passion des tifosi pour le calcio (football) ou de déchiffrer les étiquettes de vin dans une enoteca traditionnelle, alors apprendre l’italien est un choix judicieux.

En Italie, l’anglais peut être utile dans les grandes villes comme Rome, Milan ou Florence, mais il reste moins présent dans les zones rurales ou dans les petites villes de Toscane, de Sicile ou des Pouilles. Savoir dire « Buongiorno », « Per favore » ou « Grazie mille » vous attirera des sourires et des invitations à discuter plus longuement. La chaleur humaine des Italiens, combinée à votre effort linguistique, crée des moments de convivialité rares, que vous auriez du mal à vivre en restant dans votre zone de confort francophone ou anglophone.

De plus, l’italien partage avec le français de nombreuses similitudes lexicales et une prononciation claire. Cela en fait une langue plus accessible pour les francophones que beaucoup d’autres. L’apprentissage de l’italien vous permettra également de savourer pleinement la culture italienne : l’opéra, la mode, le cinéma néoréaliste, la Commedia dell’arte et tant d’autres domaines artistiques fleurissent davantage lorsque vous comprenez chaque nuance de la langue.

4. L’anglais : l’incontournable lingua franca

L’anglais est la langue que beaucoup considèrent comme « universelle ». En effet, que vous vous rendiez aux États-Unis, en Angleterre, en Australie ou dans de nombreux pays d’Asie et d’Europe du Nord, vous constaterez que l’anglais facilite vos interactions. Même lorsqu’il n’est pas la langue officielle d’un pays, il reste souvent enseigné comme première langue étrangère et utilisé dans la sphère professionnelle ou touristique.

Posséder un bon niveau d’anglais vous donne accès à un large éventail de ressources et de services à l’international. Vous pourrez réserver vos logements en ligne, discuter avec d’autres voyageurs, lire des blogs de voyage ou suivre les actualités internationales. Cette langue vous ouvre aussi la porte d’un univers culturel gigantesque : cinéma hollywoodien, séries télévisées, musique pop et rock, ou encore littérature anglaise et américaine.

Attention toutefois à ne pas vous reposer uniquement sur l’anglais lorsque vous partez en immersion dans un pays non anglophone. Faire l’effort d’apprendre la langue locale, même partiellement, peut, comme nous l’avons évoqué, transformer votre séjour en une expérience plus humaine et authentique. L’anglais reste néanmoins un atout indispensable, tant pour négocier un taxi que pour établir un premier contact quand vous ne connaissez pas d’autre langue en commun.

5. L’allemand : découvrir l’Europe centrale et au-delà

L’allemand occupe une place majeure sur la scène européenne. Outre l’Allemagne, cette langue est parlée en Autriche, dans certaines régions de la Suisse et du Liechtenstein, et elle garde une influence culturelle dans plusieurs pays limitrophes. Alors que sa grammaire peut impressionner les débutants, l’allemand offre un accès direct aux trésors historiques, artistiques et scientifiques de l’Europe centrale.

Comme pour les pays évoqués précédemment, en Allemagne, l’anglais est de plus en plus courant, notamment dans les grandes villes comme Berlin, Hambourg ou Munich, mais en dehors de ces centres urbains et de certains lieux hautement touristiques comme Titisee ou Constance, vous apprécierez grandement de pouvoir comprendre et vous faire comprendre en allemand. Que ce soit pour vous repérer dans un village bavarois, discuter dans une brasserie traditionnelle ou suivre des visites de châteaux médiévaux, quelques bases d’allemand seront un atout précieux.

6. Le mandarin : cap vers la Chine et sa puissance culturelle

Le mandarin, parlé par plus d’un milliard de personnes, est la langue officielle de la Chine, de Taïwan et l’une des langues de Singapour. Apprendre le mandarin peut sembler plus intimidant que d’apprendre d’autres langues étrangères, en raison de son système d’écriture basé sur les caractères et de sa prononciation tonale, où un même mot peut changer de sens selon l’intonation. Pourtant, l’expérience de voyager en Chine est d’autant plus riche si vous en maîtrisez ne serait-ce que quelques rudiments.

Vous serez ainsi plus autonome pour déchiffrer un menu dans un petit restaurant, demander votre chemin ou négocier vos achats sur un marché local. Les Chinois apprécient énormément les étrangers qui tentent de parler leur langue et n’hésiteront pas à vous encourager et à vous féliciter pour vos efforts.

7. Le japonais : pour une immersion totale au pays du Soleil-Levant

Le japonais fascine par sa complexité et son raffinement. Composé de trois systèmes d’écriture (hiragana, katakana et kanji), il peut sembler déroutant pour un public occidental. Toutefois, son apprentissage vous plongera au cœur d’une culture hybride, oscillant entre ultramodernité et respect ancestral des traditions.

Au Japon, si l’anglais est enseigné à l’école, il reste moins courant dans la vie de tous les jours, a fortiori en dehors des grandes villes comme Tokyo ou Osaka. Pour comprendre les panneaux de transport, lire un menu dans un restaurant traditionnel ou tout simplement engager la conversation avec des locaux, le japonais est un sésame appréciable. En parallèle, les codes sociaux sont très importants : saluer en s’inclinant, enlever ses chaussures avant d’entrer dans une maison, utiliser des formules de politesse adaptées (keigo). Maîtriser un minimum de vocabulaire vous aidera à éviter les faux pas culturels et à saisir les nuances des rites japonais. Apprendre le japonais, c’est aussi pouvoir explorer plus en profondeur la pop culture (mangas, anime, jeux vidéo) ou vous intéresser à l’art de la cérémonie du thé, à la calligraphie, aux haïkus et à tant d’autres expressions artistiques typiques de l’archipel nippon.

8. Le swahili : l’Afrique de l’Est vous tend les bras

Le swahili est la langue la plus parlée en Afrique de l’Est, notamment au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Il rassemble un vaste ensemble de populations aux traditions diverses et demeure un symbole d’identité régionale. Apprendre quelques mots de swahili, comme « Jambo » (bonjour), « Asante » (merci) ou « Hakuna Matata » (pas de problème), suffit souvent à nouer un premier contact positifs avec vos interlocuteurs.

Parler swahili vous permettra de vous aventurer de manière plus indépendante et il faut savoir que l’apprentissage du swahili est moins difficile qu’il n’y paraît pour un francophone. La langue possède une structure relativement régulière, et les mots se prononcent généralement comme ils s’écrivent.

9. Les langues nordiques pour voyager en Europe du Nord

Dans les pays scandinaves (Norvège, Suède, Danemark) ou en Islande, la majorité des habitants parlent couramment anglais, ce qui rend les voyages plus simples pour les touristes qui maîtrisent la langue de Shakespeare. Cela étant dit, faire l’effort d’acquérir quelques notions de norvégien, de suédois, de danois ou même d’islandais peut apporter une profondeur supplémentaire à votre séjour. En effet, comprendre les bases linguistiques de ces pays vous permet de saisir toute la richesse de leurs cultures. Réputées pour leur design minimaliste, leur amour de la nature et leur qualité de vie, les cultures nordiques valorisent fortement la connexion avec l’environnement et la vie en communauté. Le fameux concept danois de “hygge” et les différents équivalents nordiques (comme le “koselig” norvégien) témoignent de l’importance du confort, de la convivialité et de l’appréciation de moments simples. Apprendre quelques expressions liées à ces philosophies vous aidera à comprendre l’essence de ces sociétés, où bien-être collectif et respect de la nature se conjuguent avec modernité.

10. L’arabe : un pont vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

L’arabe est la langue officielle de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, tels que le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie ou encore les Émirats arabes unis. Il existe plusieurs dialectes arabes (maghrébin, égyptien, levantin, etc.), qui diffèrent assez sensiblement de l’arabe standard moderne utilisé dans la presse et l’administration. Toutefois, même quelques bases d’arabe standard peuvent se révéler très utiles et appréciées durant votre séjour.

Apprendre l’arabe, c’est aussi découvrir une civilisation millénaire, dont la contribution aux mathématiques, à l’astronomie, à la philosophie et aux arts est considérable. Vous pourrez lire des œuvres classiques en version originale, mieux comprendre les nuances des traditions locales et vous familiariser avec des expressions intraduisibles. Cette langue révèle la diversité d’un monde arabe où cohabitent de multiples influences, qu’elles soient africaines, méditerranéennes ou moyen-orientales.

Offrez-vous un passeport linguistique pour des voyages mémorables !

Vous l’aurez compris, les dix langues que nous venons de voir — portugais, espagnol, italien, anglais, allemand, mandarin, japonais, swahili, langues nordiques et arabe — constituent un océan de savoirs, de saveurs et de rencontres. Il ne s’agit pas de toutes les maîtriser à la perfection, ni même de toutes les essayer, mais retenir quelques mots dans une ou quelques-unes d’entre elles vous permettra de créer des liens profonds avec les natifs là où d’autres ne verront que des paysages et des monuments.

Retenez que l’apprentissage linguistique est avant tout un cadeau que vous vous faites. Il nourrit votre curiosité et vous confronte à une autre vision du monde. En estompant la barrière de la langue, vous vous offrez la possibilité de vivre (plus pleinement) des expériences plus complètes : participer à une fête villageoise, entamer une discussion spontanée dans un café, décrypter un poème local ou un proverbe ancestral, etc.

Lorsque vous préparerez votre prochain voyage, demandez-vous quelle langue domine la région que vous souhaitez visiter. Quelques semaines ou quelques mois de préparation suffisent souvent pour acquérir de bonnes bases solides et chaque étape franchie — la mémorisation de nouveaux mots, la compréhension d’une règle de grammaire — vous rapprochera d’un vécu plus intense une fois sur place.

La richesse de ces langues reflète la variété du monde. Le portugais vous emmène du charme atlantique du Portugal à l’exubérance tropicale du Brésil. L’espagnol vous fait danser de Séville à Buenos Aires, tandis que l’italien vous guide de Rome jusqu’aux villages perchés de Sicile. L’anglais, quant à lui, reste un indispensable, tant il est répandu et permet de communiquer presque partout. L’allemand, le mandarin et le japonais exigent plus d’efforts mais vous ouvrent des univers culturels fascinants, marqués par une histoire riche et une modernité foisonnante. Le swahili, les langues nordiques et l’arabe vous feront découvrir respectivement la chaleur de l’Afrique de l’Est, la sérénité scandinave et la diversité du monde arabo-musulman.

Au final, n’oubliez pas que l’essence du voyage repose sur l’échange humain. Quand vous vous lancez dans l’apprentissage d’une langue, vous préparez votre esprit à recevoir de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser, de rire et de vivre. Alors, si vous hésitez encore, rappelez-vous que les rencontres les plus mémorables naissent souvent d’une phrase prononcée dans la langue du pays, fût-elle prononcée avec hésitation ou accent. Le simple fait d’essayer de parler fait de vous bien plus qu’un touriste : vous devenez un partenaire de dialogue, un invité au sein d’une culture prête à vous accueillir. Alors bon voyage, et n’oubliez pas votre passeport linguistique !