Nous éveillerons vos papilles avec la gastronomie locale et finirons sur les plages sublimes du Yucatan.

Visiter les sites archéologiques du Yucatan

Les trésors archéologiques incontournables du Yucatan

Au cœur de la péninsule du Yucatan, des sites archéologiques suscitent l’émerveillement. Chichen Itza, joyau maya inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et répertorié parmi les 7 merveilles du monde, abrite le célèbre temple de Kukulkan, le site est evidemment un incontournable lorsque l’on visite la Péninsule du Yucatan. Le site de Uxmal entre Merida et Campeche offre une immersion dans l’époque précolombienne avec ses palais et pyramides ornés de fresques où l’on peut retrouver de nombreuses représentations du Chaac, le Dieu de la pluie Maya, sur de nombreuses structures du site. Lorsque l’on voyage au Yucatan il peut être amusant pour les enfants de jouer à trouver le Chaac sur le site, cela rend la visite plus ludique pour les ados en voyage familial au Yucatan.

Explorer les joyaux cachés hors des sentiers battus

Pour les désireux d’authenticité et qui préfèrent éviter la foule touristique, le Yucatan a également d’autres sites fascinants à offrir hors des sentiers battus. Ek Balam est un exemple parfait : ce site préservé permet une expérience unique au sein de l’héritage maya, environ à mi hauteur de la grande pyramide vous y découvrirez l’entrée de la tombe d’un souverain du site en parfait état de conservation, et tout en haut de la pyramide vous pourrez admirer une vue imprenable sur la dense forêt tropicale des alentours. Le site de Calakmul vous plongera dans une atmosphère mystique avec ses 2 pyramides impressionnantes datant de plusieurs millénaires sur lesquelles il est possible de monter pour profiter d’une vue à 360° sur la jungle de la Biosphère de Calakmul. C’est d’ailleurs depuis le sommet de ces 2 pyramides, que parait-il, par jours de beau temps, on peut apercevoir la pyramide de la cité voisine de Tikal au Guatemala.

Découvrir et se baigner dans les cenotes du Yucatan

Après avoir exploré les merveilles archéologiques du Yucatan, immergez-vous dans le monde mystérieux des cenotes. Ces réservoirs naturels d’eau douce, créés par l’érosion de la roche calcaire, constituent un véritable joyau dissimulé de la péninsule, une activité incontournable à faire lorsque l’on voyage au Yucatan au Mexique.

Laissez-vous captiver par le spectacle époustouflant que ces structures présentent : eau limpide, formations majestueuses de stalactites et stalagmites et une vie aquatique colorée. Les cenotes étaient vénérés par les Mayas qui y pratiquaient des rituels et offraient des sacrifices.

Parmi les plus spectaculaires à découvrir se trouvent le Cenote Ik Kil près de Chichen Itza, avec ses lianes descendant du ciel dégagé au-dessus de l’eau profonde bleu-vert, mais il est cependant victime de son succès et est très touristique. Le Cenote Dos Ojos à Tulum pour ceux qui désirent expérimenter la plongée sous-marine sera une excellente option si l’on voyage au Yucatan pour faire de la plongée sur le récif de Cozumel ou dans les cenotes.

Enfin, n’oubliez pas que chaque cenote possède sa propre histoire et son charme distinctif. Alors n’hésitez pas à en visiter autant que vous pouvez pour vivre une expérience mémorable au cœur du Yucatan. Dans toute la péninsule, on dénombre environ 10.000 cenotes, tous ne sont pas exploités pour la baignade au public. Certains sont très touristique ce qui gâche un peu le charme, mais si vous envisagez voyager au Yucatan avec une agence spécialiste du Mexique cela vous permettra de bénéficier des meilleures adresses de cenotes hors des circuits touristiques classiques et donc beaucoup moins fréquentés et beaucoup plus charmants.

Les paysages paradisiaques de la Péninsule du Yucatan

La lagune de Bacalar : le lagon aux sept nuances de bleu

En vous aventurant plus au sud du Yucatan, vous serez émerveillé par la lagune de Bacalar. Surnommée « la lagune des sept couleurs », elle offre un spectacle visuel époustouflant grâce à son kaléidoscope de teintes bleutées que ses eaux reflètent. Ces variations chromatiques sont le résultat direct de sa profondeur et des différentes couches marines qui la composent, offrant ainsi une expérience aquatique sans pareil. Vous avez la possibilité d’explorer cette beauté naturelle en bateau, pratiquer du paddle ou simplement apprécier un moment de détente sur ses rives sablonneuses.

Rio Lagartos : une immersion dans la vie sauvage

Rio Lagartos est un autre joyau à découvrir lors d’un voyage au Yucatan. Ce petit village pittoresque peuplé principalement par des pêcheurs est célèbre pour sa réserve naturelle abritant flamants roses, crocodiles et diverses espèces d’oiseaux endémiques. Une excursion en bateau sur les eaux calmes de Rio Lagartos offre une opportunité unique d’observer ces animaux dans leur milieu naturel.

La bioluminescence à Holbox : un spectacle nocturne féerique

Pour clôturer cette liste des paysages paradisiaques du Yucatan, il serait impensable ne pas mentionner l’île d’Holbox et son phénomène extraordinaire : la bioluminescence marine! Lorsque le soleil se couche et que le crépuscule enveloppe les plages paisibles de Holbox, les vagues commencent à briller d’une lumière bleue phosphorescente grâce à la présence de micro-organismes bioluminescents. Une balade nocturne sur la plage se transforme en une expérience enchantée et mémorable.

Gouter à la gastronomie Mexicaine

Une fois que vous aurez découvert les merveilles naturelles du Yucatan, l’expérience culinaire mexicaine riche et variée est un passage obligé. Imaginez-vous savourant des tortillas faites à la main, garnies de viandes grillées relevées d’une salsa piquante, ou dégustant une cochinita pibil – plat traditionnel composé de porc mariné et cuit lentement dans un four artisanal creusé dans la terre.

Les marchés locaux représentent également une véritable aventure gastronomique. Vous y trouverez des stands abondants en fruits tropicaux aux couleurs vives et aux saveurs exquises. Les jus fraîchement pressés sur place sont une véritable délectation pour le palais.

Et que penser des mariscos ? Ces mets typiques du Yucatan à base de fruits de mer garantissent une explosion gustative inoubliable. Assurez-vous d’accompagner votre repas d’un verre d’agua fresca ou si vous êtes téméraire, optez pour une tequila locale.

La cuisine mexicaine est bien plus qu’un simple menu : c’est une immersion culturelle profonde, la gastronomie mexicaine est d’ailleurs reconnue comme l’une des plus savoureuse au monde (après la cuisine française evidemment), elle vous fera ressentir le vrai rythme du Mexique !

Les plus belles plages du Yucatan au Mexique

Isla Holbox, le paradis des eaux turquoises

Permettez-nous de vous emmener à Isla Holbox, un joyau dissimulé du Yucatan. Cet havre paisible est renommé pour ses eaux pures comme le cristal et ses rives de sable blanc immaculées. Vous pouvez passer des heures à vous détendre sous les palmiers ou à découvrir les charmantes boutiques locales. L’île est aussi connue pour sa vie marine foisonnante : dauphins, flamants roses et même requins baleines peuvent être observés lors d’une sortie en mer. Terminer son voyage au Yucatan par quelques jours de farniente à Holbox sera incontestablement le meilleur choix que vous pourrez faire.

Xpu-Ha, la plage préservée

Poursuivons notre périple vers Xpu-Ha, une plage encore épargnée par l’afflux touristique. C’est l’endroit rêvé pour ceux qui aspirent au repos dans un cadre naturel époustouflant. Ici, le bleu turquoise des Caraïbes se mêle au vert luxuriant de la jungle mexicaine créant ainsi un panorama visuel inoubliable. N’oubliez pas votre masque et tuba car les récifs coralliens tout proches offrent une expérience fantastique de snorkeling.

Les plages sublimes de Tulum

Nous ne pouvions clore ce tour sans évoquer les fameuses plages de Tulum mondialement connues des touristes qui viennent visiter le Yucatan. Ces étendues infinies de sable fin bordées par des eaux turquoise sont purement somptueuses et invitent à la détente sous le soleil mexicain. Mais Tulum n’est pas uniquement reconnue pour ses plages : c’est aussi un site archéologique d’importance avec ses vestiges mayas juchés sur une falaise dominant la mer des caraïbes. Quoi de plus inspirant que de se baigner dans une mer chaude tout en admirant ces témoignages d’une civilisation ancienne ?