Un vêtement fait son grand retour pour cette rentrée

L’été ne sera bientôt plus qu’un joli souvenir. Il va falloir penser à la rentrée. Celle ci nous fait de l’œil discrètement. Un tri dans le dressing s’impose. On range les serviettes, les maillots de bain, les robes légères. De nouvelles tendances sont sur le point d’émerger doucement. Certains vêtements font d’ailleurs leur come back. Il s’agit de la cape. Elle existe depuis l’antiquité. Elle était portée aussi bien par les paysans que par la noblesse dans l’Egypte ancienne, la Rome antique ou le moyen âge.

La cape vient twister nos tenues

Ce vêtement a évolué au fil du temps et elle est devenue un incontournable à la renaissance ou elle était brodée richement. Au XIX -ème siècle la cape connaît son heure de gloire avec l’arrivée des grands couturiers comme Yves Saint Laurent, Valentino. Elle devient un manteau sophistiqué. Nombreuses sont les grandes maisons de couture qui proposent alors ce vêtement dans leurs collections.

La cape vous effraie car vous l’a trouvez peu flatteuse pour la silhouette. Pourtant bien portée, la cape apporte de l’élégance, une touche de glamour à la tenue. Pour un look urbain dans l’air du temps, la cape sera très moderne associée à un pantalon en cuir, un tee-shirt et des bottines à talons.

Simple et efficace

Vous l’aurez compris, la cape fait partie des basiques pour cette rentrée 2025. Que ce soit pour aller au travail, pour se balader, pour une soirée ou tout simplement pour flâner le Week end, la cape s’adapte à toutes les situations. Si vous aimez le style bohème, la cape sera parfaite sur une longue robe imprimée, des bottines plates et un chapeau Fedora.

Pour une touche plus masculine, portez votre cape avec une chemise over size, un pantalon large et une jolie paire de mocassins. La cape reste sans contexte la veste chic par excellence pour cette rentrée. C’est le moment de l’adopter ou de la ressortir si vous avez cette pièce dans votre dressing. Courez chez Zara, vous trouverez un modèle manteau cape pour 59,95 euros. Si vous aimez la version laine, COS propose une cape pour 135 euros. La cape n’est plus ringarde, elle est ultra tendance.