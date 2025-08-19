Un régal pour l’été, les glaces maison sont à l’honneur

Rien de tel pour se rafraîchir, que de déguster une bonne glace. Vous êtes plutôt sorbets ou crèmes glacées ? C’est sans contexte le petit plaisir qui fait partie des vacances. Les glaces peuvent entrer dans l’alimentation équilibrée si elles sont consommées occasionnellement et en quantité raisonnable. Pourquoi ne pas réaliser vos propres glaces ? Vitamines, calcium, les glaces maison sont à la portée de tous. Il suffit d’avoir les bons ingrédients, la machine qui convient. C’est décidé, je me lance dans la préparation de glaces.

Faciles à réaliser en un rien de temps

On peut avoir peur de se lancer dans la préparation de » glaces maison » car trop complexe. Pourtant, les glaces, les sorbets, les granités sont faciles à réaliser. Avec la sorbetière Freezewand, la société Cuisinart vous promet des desserts à couper le souffle qui épateront votre famille, vos amis. Cette sorbetière est compacte, facile à ranger, à manipuler.

Vous disposez de 5 programmes, ce qui facilite grandement les différentes préparations. Elle est accompagnée de 3 récipients. Vous pourrez ainsi préparer plusieurs recettes gourmandes qui régaleront petits et grands. Elle est actuellement proposée à un prix très attractif sur Amazon 79,99 euros au lieu de 129,90 euros. C’est l’occasion de régaler tous les gourmands sans trop dépenser. Essayez cette sorbetière, c’est l’adopter.

Pour satisfaire toutes les envies du moment

Les sorbetières, les machines à glace connaissent un succès croissant depuis quelques années. Cette saison avec les canicules à répétition, les ventes ont explosé. Les marques au vue de l’engouement ont retravaillé leurs machines. Elles sont désormais moins encombrantes, plus performantes, plus faciles d’utilisation. La sorbetière ne fait plus que des glaces mais aussi des frappés, des glaces à l’italienne, des granités

Il y an a pour tous les budgets. On trouve des modèles à partir de 30 euros. Pour choisir votre sorbetière, n’hésitez pas à consulter les comparatifs disponible en ligne comme celui réalisé par » UFC Que Choisir ». Si vous souhaitez un résultat très professionnel, il faut investir dans une machine de compétition, comptez entre 300 et 600 euros. La sorbetière est la nouvelle star de l’électroménager. L’engouement pour la sorbetière se rapproche de celui de la friteuse sans huile » l’Airfryer ».