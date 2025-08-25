Pourquoi souffre t-on du blues de la rentrée ?

Après plusieurs semaines de vacances, reprendre le chemin du quotidien n’est pas toujours simple. Dès aujourd’hui, de nombreuses personnes vont devoir après des congés prolongés retourner à leur travail, leurs habitudes, métro-boulot-dodo. La rentrée pointe son nez et malheureusement, il va bien falloir l’accepter. Il est grand temps de tourner le dos à la mer, à la plage, aux grasses matinées. Ce n’est pas toujours aisé de son replonger dans le train-train quotidien. Une pensée revient souvent « je n’ai pas envie de retourner au travail ».

Une petite déprime passagère

Plus de 50% des Français ressentiraient une légère déprime quand arrive la fin de l’été. Ce blues est normal et il n’a rien de très inquiétant. Après une longue période de changement de rythme, c’est un sentiment classique. Le plus important est de ne pas se laisser submerger par cet état passager. Les psychologues conseillent d’organiser de prochaines escapades, des petits week-end. Cela vous permettra d’avoir des objectifs et cela favorisera les émotions positives.

Il faut aussi selon les spécialistes se garder tout au long de l’année des moments de détente, cinéma, sorties avec des amies. Il convient de casser la routine du quotidien afin de ne pas tomber dans la lassitude. Les petits plaisirs ne doivent pas être autorisés que durant l’été.

Septembre, un nouveau départ

Le retour au travail, la rentrée scolaire, les tâches ménagères, les courses, tout cela ne vous fait pas rêver. Les vacances s’achèvent et il va falloir retrouver à contre cœur le quotidien.. Chaque année, c’est la même chose, on se sent déprimé lorsque les congés se terminent. Il est souvent très difficile voire éprouvant pour certains de supporter cette reprise obligatoire.

Le raccourcissement des journées, le manque de lumière influent sur le moral. Selon les traditions chinoises, le mois de septembre est associé à la tristesse. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement, il va bien falloir accepter cette transition. Il ne faut pas hésiter à se construire de nouvelles perspectives comme des activités, des sorties, des moments de bien-être, des loisirs. Cela vous permettra de trouver de nouvelles motivations. Le yoga, le stretching peuvent vous aider à mieux accepter cette rentrée. Nulle crainte, ce coup de Blue est une étape normale, ce n’est pas grave. Prenez du recul et créez vous une jolie capsule de reconnexion avec la rentrée.