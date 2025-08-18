Partir en vacances après le 15 août, est ce une bonne idée ?

Les vacances ne s’arrêtent pas au 15 août. Aujourd’hui, de nombreuses personnes choisissent de partir les deux dernières semaines afin de profiter de bons plans. Les prix des locations sont généralement plus avantageux, 10 à 20% moins chers. Les professionnels du tourisme assistent désormais à une évolution. De nombreux Français attendent le 15 août pour boucler leurs valises. On part aussi plusieurs fois dans l’année et plus trois semaines consécutives. Si certains touristes reviennent de vacances, d’autres s’apprêtent à partir. On peut aussi rester chez soi et découvrir de nouvelles activités.

Ne pas partir, ne pas s’ennuyer

Si cette année, vous avez fait une croix sur les vacances, il ne faut pas désespérer. On peut tout à fait rester chez soi et s’occuper, c’est possible. L’activité physique est bonne pour la santé. Pourquoi ne pas tester le yoga, le Pilates, la marche ?Il existe des associations qui proposent ce type d’activités qui font du bien et parfois c’est même gratuit.

Les enfants sont partis en vacances une semaine avec les grands parents. Pourquoi ne pas en profiter pour se lancer dans une ré décoration de votre intérieur ? Avec un petit budget, on peut tout à fait rafraîchir la déco de sa maison. Trier, ranger, réorganiser le mobilier et surtout faîtes vous plaisir. Pour faire de nouvelles rencontres, réservez une table dans le petit restaurant tout près de chez vous. Internet regorge de bons plans pour se distraire en famille. N’hésitez pas à surfer, vous trouverez à coup sur de quoi vous distraire.

Passer de bons moments en famille

Cette année, impossible de partir en vacances, le budget est restreint. Pour que les vacances ne deviennent pas un calvaire pour tout le monde, il est important de bien s’organiser. On peut néanmoins choisir de partir la dernière semaine d’août, les prix sont généralement plus attractifs. La campagne est idéale pour une déconnection totale et les prix proposés sont très intéressants.

Il fait beau, que faire aujourd’hui ? Préparez un pique nique et allez le déguster avec toute la famille dans un parc près de chez vous. N’oubliez pas les jeux, vélos, rollers, trottinettes. Les parcs d’attraction ont le vent en poupe, certains proposent des prix très abordables, renseignez vous. Parfois, on ne connaît pas sa ville. C’est le moment de la découvrir. Rendez vous à l’office du tourisme pour y dénicher toutes les activités à y faire cet été. Ne pas partir en vacances, ne veut pas dire rester devant la télé toute la journée. Profiter des derniers jours pour passer de bons moments en famille, de faire ce que vous ne faîtes pas tout au long de l’année.