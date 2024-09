Comment faire des dreads ? Guide Complet pour une chevelure unique

Tu t’es sûrement déjà demandé comment obtenir ces fameuses dreadlocks naturelles qui attirent tant l’œil. Dans ce guide, je vais te montrer les étapes essentielles pour créer tes propres dreadlocks, en passant par les différentes méthodes, jusqu’à l’entretien futur de ta chevelure. Laisse-moi t’expliquer comment tu peux faire des dreads, que tu sois novice ou que tu souhaites simplement affiner ta technique.

Préparation avant la création des dreadlocks

Choisir la technique adaptée

Avant tout, il est crucial de choisir la méthode qui correspond le mieux à ton type de cheveux et à tes attentes. Il existe plusieurs techniques pour commencer tes locks, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Une très populaire est la méthode naturelle, où tu laisses tes cheveux s’emmêler avec le temps. C’est idéal si tu recherches un look plus naturel et désordonné.

D’autres préfèrent utiliser des techniques plus structurées comme le backcombing (peignage vers l’arrière) ou encore le twist and rip (torsion et séparation), qui offrent un rendu plus propre et uniforme dès le départ. Quel que soit ton choix, prends le temps de bien comprendre chaque technique avant de te lancer.

Sections de cheveux et matériel nécessaire

Pour commencer, divise tes cheveux en sections égales à l’aide d’un peigne. Les sections de cheveux détermineront la taille finale de tes dreadlocks, alors réfléchis bien au look que tu souhaites obtenir. Pour un look plus fin et propre, fais des sections plus petites ; pour des dreadlocks plus épaisses, opte pour des sections plus larges.

Assure-toi d’avoir le matériel suivant :

Un peigne à queue

Des élastiques pour maintenir les sections

Un crochet pour crocheter les mèches

Du gel de dreadlocks pour faciliter la formation des locks

Créer ses dreads : étape par étape

Méthode 1 : Backcombing

Le backcombing, ou peignage vers l’arrière, est l’une des méthodes les plus répandues pour créer des locks rapidement. Voici comment procéder :

1. Prends une section de cheveux et maintiens-la fermement.

2. Commence à peigner doucement vers la racine en ajoutant progressivement du gel de dreadlocks.

3. Continue jusqu’à obtenir un bon volume près de la racine et avance petit à petit vers les pointes.

4. Enroule ensuite la mèche formée entre tes doigts pour la solidifier.

Cette méthode nécessite de la patience, mais donne des résultats satisfaisants avec une apparence plus soignée dès le début.

Méthode 2 : Twist and Rip

Pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser de produits chimiques ou artificiels, le twist and rip peut être une excellente alternative. Voici les étapes de cette méthode :

1. Après avoir séparé tes cheveux en sections, prends une mèche et torsade-la légèrement.

2. Sépare la mèche torsadée en deux parties puis tire les deux parties dans des directions opposées pour « déchirer » les cheveux.

3. Répète ce geste jusqu’à la pointe, en conservant une certaine tension pour que les cheveux s’emmêlent bien.

Cette technique permet de former des dreadlocks avec une approche plus douce pour les cheveux.

Méthode naturelle

Si tu es adepte du laisser-faire, la méthode naturelle pourrait parfaitement te convenir. Cette approche implique de simplement laisser tes cheveux prendre leur forme naturellement sans trop d’intervention.

Lave tes cheveux régulièrement avec du shampooing purifiant pour éviter l’accumulation de produits et favorise le processus de cheveux s’emmêler avec le temps. Tu pourras éventuellement aider tes locks à se former en les frottant ou en utilisant une serviette texturée.

L’entretien de tes dreadlocks

Nettoyage et hygiène

L’hygiène est primordiale pour garder des dreadlocks en bonne santé et éviter les mauvaises odeurs. Utilise un shampooing purifiant formulé spécifiquement pour les cheveux verrouillés. Ces produits aident à enlever les résidus sans perturber l’équilibre naturel des dreadlocks naturelles.

Frotte délicatement ton cuir chevelu pendant le lavage et évite les mouvements circulaires qui pourraient créer des nœuds indésirables. Éponge ensuite tes locks pour absorber l’excès d’eau, sans les frotter agressivement.

Hydratation et soins

Les dreadlocks naturelles nécessitent également une hydratation adéquate. Applique régulièrement des huiles légères comme l’huile de jojoba ou de coco sur tes locks pour éviter le dessèchement. Concentre-toi surtout sur les pointes qui ont tendance à s’effriter plus facilement.

Pendant les mois froids et secs, pense à ajouter aussi un vaporisateur d’eau mélangée avec quelques gouttes de ton huile préférée. Cela aidera à garder tes locks souples et pleines de vitalité.

Astuces pour maintenir des locks éclatantes

Protéger les locks la nuit

Pour éviter que tes locks ne se détériorent pendant la nuit, utilise une taie d’oreiller en satin ou attache tes cheveux avec un foulard en soie. Ces matériaux sont plus doux pour les locks et réduisent les frictions qui peuvent provoquer des cassures.

N’oublie pas de tendre doucement tes cheveux vers le haut avec un élastique non serrant pour maintenir une forme cohérente et éviter les déformations.

Retouches et recrochetage

Avec le temps, certaines de tes locks pourraient se desserrer ou perdre leur texture initiale. Le recrochetage est une excellente méthode pour retoucher tes dreadlocks. Utilise un crochet spécial et passe-le à travers les portions lâches de tes locks pour les resserrer et restaurer leur forme.

S’il y a des cheveux rebelles, incorpore-les soigneusement avec le reste de la lock en tirant doucement avec le crochet. Fais attention à ne pas endommager ton cuir chevelu durant ce processus.

Utilisation des extensions de locks

Extensions temporaires

Si tu n’as pas encore la longueur désirée ou si tu veux essayer temporairement des locks, les extensions de locks constituent une solution parfaite. Les extensions dreadlocks naturelles offrent un rendu réaliste et harmonieux avec tes propres cheveux.

Elles se fixent généralement grâce à une connexion crochetée ou cousue, pouvant durer plusieurs semaines voire mois selon les soins apportés. C’est aussi une bonne option pour tester la vie avec des dreadlocks avant de t’engager à long terme.

Entretenir les extensions

Tout comme les dreadlocks classiques, les extensions demandent aussi un certain entretien. Veille à les nettoyer délicatement et évite les shampoings trop agressifs qui pourraient réduire leur durée de vie.

Garde toujours à l’esprit la nécessité d’hydrater régulièrement les extensions pour qu’elles conservent leur éclat et leur souplesse. Applique les mêmes principes de soin et d’attention que pour tes dreadlocks naturelles.

En appliquant ces conseils et astuces, tu seras sur la voie pour arborer fièrement des dreadlocks saines et magnifiques. Alors, prêt à sauter le pas ? Tes cheveux vont t’en remercier !