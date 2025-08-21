Les marques de beauté ont une nouvelle obsession, la nuit

Si vous surfez sur les réseaux sociaux, vous n’avez pas pu passer à côté de cette toute nouvelle tendance beauté, les routines à porter la nuit. Le sommeil devient alors votre meilleur allié. Kim Kardashian, une influenceuse bien connue propose un masque sculptant à garder toute la nuit. Il est censé redessiner l’ovale du visage avec un lifting des plus naturel grâce à un tissu très spécial. Anthony Hopkins a publié une photo sur Instagram avec ce masque tout en reprenant son rôle d’Hannibal Lecteur.

Une tendance boostée par les réseaux sociaux

Patchs pour le contour des yeux, masques d nuit, oreillers anti rides, les marques redoublent d’imagination et proposent des nouveaux produits de beauté à porter toute la nuit. Depuis déjà quelques années, une nouvelle tendance émerge celle du « Morning sheld ». Elle envahit les réseaux sociaux. Le b ut est de multiplier les soins et de se coucher avec tout un tas d’accessoires. Les résultats sont ils là ou n’est ce que du markéting ?

Aujourd’hui que ce soient dans les parfumeries, en ligne, les produits de beauté de nuit explosent. Le site Zalando a d’ailleurs noté une augmentation des recherches liées aux masques de nuit de 264%. Les routines de nuit ont le vent en poupe. Avez vous déjà testé un de ces produits sensé nous transformer en une personne rajeunie ?

La » Beauty Sleep » est en marche

Les magasines féminins, les réseaux sociaux nous vantent les bienfaits de tous ces produits de nuit, sérum pour le cuir chevelu, oreillers rétroactifs, taies d’oreillers anti frisottis, pyjamas infusés aux céramides, la beauté de nuit séduit. Selon les scientifiques durant la nuit, le corps ralentit ses fonctions de défense et augmente ses mécanismes de régénération.

La nuit, la peau se répare, s’hydrate. C’est une aubaine pour les marques de beauté qui proposent des soins plus concentrées, plus actifs à porter la nuit. La peur de vieillir est anxiogène. Pour retarder le vieillissement, on cède à cette nouvelle mode, ce flot de promesses, à ces routines sensées être miraculeuses. Tout cela n’est peut être que du markéting. Il suffit peut être de bien démaquiller sa peau le soir, de l’enduire d’une bonne crème nourrissante, de bien dormir sans stress, sans pression et le tour est joué. Vous ferez de belles économies et le résultat sera peut être identique.