Les luminaires tendances pour la rentrée

La lumière est la clé du confort dans un logement. Même si la lumière naturelle est indispensable, choisir les bons luminaires est déterminant. Ils ont un impact sur notre humeur, notre bien-être et notre perception de l’environnement. La lumière est un élément décoratif essentiel capable de transformer complètement l’ambiance d’une pièce. Le choix des luminaires est donc essentiel dans l’aménagement. Une bonne lampe peut améliorer le confort au quotidien, augmenter l’énergie, réguler le cycle du sommeil. Le choix va dépendre de différents critères, fonction de la pièce, style de la décoration, personnalité.

Les grandes tendances pour illuminer vos intérieurs

Les luminaires font leur grand retour pour éclairer vos tables et les métamorphoser en des espaces chaleureux. Les lampes en tissu sont dans l’air du temps. Cette matière va capter les rayons et laissez échapper des éclats de lumière avec la plus grande élégance. Les tissus les plus tendances sont la soie, la toile de lin. Ave leurs textures translucides, ce type de lampe va créer des tableaux clair-obscur, des ambiances tamisées.

Vous avez envie de soleil, de fraîcheur. Les luminaires aux couleurs de l’été font un retour fracassant. Les appliques palmiers, les lampadaires avec des feuilles, les lampes tournesols aux paysages méditerranéens, tropicaux sont très tendances pour cette rentrée. Pour une ambiance exotique, optez pour une lampe jaune citron ou vert franc, pour des appliques végétales.

Résolument contemporaines

Dans le salon, les lampes en métal à poser sur le sol inspirées des années 60-70 apporteront beaucoup de caractère à la pièce. En version chrome ou en acier poli, ce type de luminaire impose leurs surfaces réfléchissantes et leur design très moderne. La pièce se transforme en un lieu avant gardiste.

Les appliques en terre cuite, en carreaux de céramique sont aussi dans l’air du temps. Elles habillent les murs avec style et minimalisme. L’éclairage dans une maison est très important. Outre la lumière qu’il apporte, il joue un rôle crucial sur notre humeur. Prenez le temps de bien étudier toutes les possibilité avant de choisir vos luminaires, usages, style, décoration. Que ce soit au salon, à la salle à manger, dans la chambre, les luminaires sont indispensables. En plus du prix, n’hésitez pas à considérer la qualité, la durabilité. Ne zappez pas les luminaires, ils sont la vie.