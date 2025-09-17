Les bienfaits du kéfir de fruits

Cette boisson est particulièrement tendance actuellement. Vous avez sans doute entendu parler du kéfir de fruits notamment sur les réseaux sociaux. On évoque avec cette boisson » la santé ». Le kéfir doté de nombreuses vertus pourrait -il être assimilé à une boisson » miraculeuse » ? Seul ou entre amis, il peut se déguster tout au long de la journée. Il est désaltérant, pétillant et détoxifiant. Le kéfir peut convenir à tous les régimes car il est à base de lait ou de fruits. Avez vous déjà gouté du kéfir de fruits ?

Tous les atouts du kéfir de fruits, la recette maison

Savez vous que la fabrication du kéfir maison est simplissime et économique. La qualité de l’eau est très importante, privilégiez une eau minérale. Versez 1,5 litre d’eau dans un bocal en verre avec 50 à 70 gr de grains de kéfir, 20 à 60 gr de sucre. Ajoutez au mélange des rondelles de citrons ou d’orange ou d’un fruit acide de votre choix ainsi qu’une figue ou un abricot sec. Fermez le bocal et laissez reposer à température ambiante 24 à 48 heures. Filtrez et versez la préparation dans une bouteille en verre qui ferme bien.

Le kéfir se conserve au réfrigérateur 2 à 3 jours. Si vous souhaitez une boisson plus pétillante, poursuivez la fermentation 2 à 3 jours en ajoutant des épices de votre choix. Le kéfir reste une boisson naturelle ancestrale qui remonte à des milliers d’années. Sa naissance néanmoins est entourée de mystères. On trouve aujourd’hui du kéfir en grandes surfaces, en lige, des les enseignes bio. Des études montrent que cette boisson serait bonne pour la santé car riche en minéraux, en acides aminés, en probiotiques.

Pour réguler le système immunitaire

Le principal intérêt du kéfir est sa grande richesse en probiotiques. L’OMS rappelle que ces micro-organismes lorsqu’ils sont absorbés en quantité suffisante ont des effets très bénéfiques sur la santé. Ils vont rééquilibrer la flore intestinale, réguler le système immunitaire. Il existe néanmoins des situations ou le kéfir est déconseillé, si vous souffrez du syndrome de l’intestin irritable, de la maladie de Crohn, de candidose.

Le kéfir est plutôt une boisson estivale car il est très désaltérant. Il sera idéal à l’apéritif. Il est judicieux de commencer par boire un verre par jour et d’augmenter si votre organisme supporte bien le kéfir. Le plus important est d’écouter son corps. Si vous choisissez de fabriquer votre propre kéfir, procurez vous des grains de kéfir dans des enseignes bio spécialisées. Il est essentiel de faire attention à leur qualité. Vous hésitez entre le kéfir et le kombucha, à vous de privilégier la boisson qui saura le mieux vous accompagner dans votre quotidien.

