L’allocation de rentrée scolaire, montant pour 2025

Chaque année à la même période de nombreuses familles attendant le versement de l’allocation de rentrée scolaire pour faire les achats de fournitures scolaires. Elle est versée sous conditions de ressources, pour les familles aux revenus modestes, pour les enfants âgés de 6 à 18 ans, qu’ils soient écoliers, étudiants ou apprentis. Si votre enfants a entre 16 et 18 ans, vous devez faire la déclaration en ligne durant l’été afin d’en bénéficier dès la rentrée. Cette année, elle est versée le 19 août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Si votre enfant rentre en primaire, elle s’élève à 425,60 euros, 449,09 euros pour le collège et 464,55 euros pour le lycée. Pour des millions de foyers français, cette allocation est une bouffée d’oxygène pour le budget de rentrée. En effet, les fournitures scolaires, c’est de plus en plus onéreux et les enfants peuvent aussi demander des marques, des produits tendances sur les réseaux, ce qui fait gonfler la facture.

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire

Outre l’allocation versée par la CAF, les familles modestes peuvent aussi bénéficier d’aides comme celle organisée par le Secours Populaire qui proposent des fournitures à bas prix ou gratuites. Comme chaque année, les parents ont reçu la liste des fournitures à acheter. Selon UFC Que Choisir, cahiers, crayons, règles, peintures ont légèrement augmenté de 2% entre juillet 2024 et 2025. Il est préférable d’anticiper ce type d’achat car généralement en juillet les prix sont plus attractifs et début septembre, ils s’envolent.

Il ne faut pas tarder, les prix vont grimper

Même s’il reste encore quelques jours de vacances, il est grand temps de penser à la rentrée. La CAF va verser demain le 19 août l’allocation de rentrée scolaire à des millions de Français. Tous les parents qui ont anticipé les achats en juillet ont pu bénéficier de prix plus doux. Généralement, les grandes surfaces mettent en place des promotions intéressantes.

L’augmentation de 2% annoncée est due à la hausse des coûts de l’énergie, de l’emballage qui est supérieur à 2020. La réduction des effectifs est également en cause. Tous les ans, les bancs de l’école perdent entre 110 000 et 120 000 élèves. Avant de vous précipiter pour faite le plein de fournitures, vérifiez, il reste de l’année précédente peut être des cahiers, crayons t autres classeurs. En ligne, on peut aussi réaliser de très bonnes affaires. Grandes surfaces, Internet, associations, optez pour le meilleur qualité prix.