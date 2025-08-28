Deux ou trois tasses de café par jour, une bonne ou une mauvaise habitude ?

Aujourd’hui plus de 90% des Français consomment du café. C’est le deuxième produit le plus importé en France derrière le pétrole. Un Français boit en moyenne 2,5 cafés par jour. Energie, réconfort, les Français ont élu leur boisson préféré, le café. Que ce soit l’expresso corsé, le cappuccino bien crémeux, le latte macchiato, le petit déjeuner ne serait pas complet sans un bon petit café. C’est le fidèle allié pour bien commencer la journée et surtout nous réveiller. Le café est plébiscité pour son pouvoir stimulant qu’il doit à la caféine.

Un petit coup de fouet

Que ce soit à la maison, au bureau, lors de balades, le café est toujours présent. Il transforme nos moments de pause en merveilleux prétexte de se retrouver entre amis, entre collègues. La passion pour le café ne date pas d’hier. Depuis plus de 5 siècles, cette boisson déchaine les passions et met en émoi nos papilles.

La caféine est un excitant, il est donc important de ne pas en abuser. Chacun doit trouver le bon équilibre, le dosage qui lui convient. Plus le café est court, plus il est fort et intense en goût. Aujourd’hui, les capsules sont sans contexte les stars. Il s’en vend plus de 6 milliards chaque année en France. Le café est il bon pour la santé, qu’en pensent les spécialistes de la santé ?

Un place importante, des idées reçues

De nombreuses études se sont penchées su le sujet. Boire du café aiderait le corps à lutter contre le vieillissement. Il boosterait les capacités cognitives. C’est un bon stimulant. Selon une étude chinoise, les personnes sédentaires qui ne consomment pas de café présenteraient 1,58 fois plus de risques que celles qui en boivent deux à trois tasses par jour.

Aujourd’hui, le manque d’activités physiques est largement pointée du doigt par les professionnels de la santé. Il est donc crucial de bouger davantage, d’avoir une alimentation variée et équilibrée. Néanmoins, le café aiderait le corps à mieux gérer la sédentarité. Les résultats de cette étude ont été publiés dans BMC Public Healty par Doctissimo. Bien sur, le café ne remplace pas une bonne hygiène de vie. Il ne faut pas compter que sur le café pour rester en bonne santé. Deux à trois tasses par jour reste une consommation raisonnable.