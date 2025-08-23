Des animaux dangereux aussi en France

Notre territoire compte des animaux potentiellement dangereux pour l’homme. Il est donc plus prudent de ne pas s’en approcher de trop près. On pense souvent à tort qu’il faut partir à l’autre bout du monde pour croiser des espèces hostiles à l’être humain. La France peut également abriter certains animaux dont la morsure peut représenter un danger. Il existe en réalité 8 espèces dont il vaut mieux se tenir à distance.

Parmi les 400 espèces recensées en France

On compte en réalité 8 espèces potentiellement dangereuses pour l’homme. Le Frelon asiatique originaire d’Asie est entré sur notre territoire en 2004. Avec ses pattes jaunes, ce frelon est particulièrement reconnaissable. C’est une grande menace pour les abeilles. Il n’hésite pas à attaquer l’essaim afin de le détruire. Plusieurs piqûres de cet insecte peuvent entraîner chez l’homme de graves conséquences médicales.

Tous ceux qui ont peur des araignées peuvent redouer celle ci, la veuve noire d’Europe. Elle est reconnaissable avec ses treize points rouge sur l’abdomen. Elle est très présente en Corse, dans le sud et sur la façade atlantique. Sa morsure n’est pas mortelle mais peut entraîner plusieurs problèmes de santé si des soins ne sont pas apportés rapidement. La vipère, la morsure de ce serpent doit être prise au sérieux. La personne qui a été mordue doit être transporté chez un médecin afin d’y recevoir une injection d’anti venin.

Attention danger

Les tiques sont très présentes sur notre territoire. Autrefois, elles n’étaient visibles que dans les forêts, les herbes hautes. Aujourd’hui, elles ont envahi les parcs, les jardins privés. Sa morsure est porteuse de la maladie de Lyme. Le moustique est également porteur de maladies comme le Chikungunya, le Zika, la Dengue. Certaines peuvent être mortelles.

On peut croiser en Polynésie, aux Antilles, à la Réunion des requins. Si les attaques restent rares, il est plus prudent de rester vigilant lorsque l’on se baigne en !outre Mer. La scolopendre est un mille pattes très redoutable. On le retrouve aussi bien aux Antilles que dans le sud de la France. Sa morsure est très douloureuse et peut provoquer un œdème. Les conséquences peuvent être graves selon la zone touchée par la morsure. La petite vive a élu domicile le long de nos côtes. Enfouie dans le sable, si vous marchez dessus, ses épines peuvent provoquer de vives douleurs, des nausées, des maux de tête. S vous rencontrez l’un de ces animaux, restez sure vos gardes.