Combien peut on garder d’argent liquide chez soi ?

Le digital est fortement installé en France aujourd’hui. Pourtant de nombreux Français continuent d’avoir un certain attachement pour l’argent liquide. Un grand nombre font le choix d’avoir du cash chez eux. Outre le danger que cela peut représenter, il faut savoir que la loi encadre le fait de conserver de l’argent liquide chez soi. Selon la Banque de France, le montant de liquidités détenus par les Français était de 132,5 milliards d’euros en 2012 avant de passer à 225 milliards d’euros en 2020, une épargne de plus de 3000 euros par habitant.

Les Français attachés à l’argent liquide

Le gouvernement fixe un plafond à ne pas dépasser au risque d’avoir des sanctions financières, comme le rapporte CNEWS, le plafond est de 10 000 euros de liquide par personne. Ces fonds peuvent être considérés comme provenant d’activités illégales ou encore de blanchiment d’argent. Pour éviter les problèmes, il est préférable de placer son argent à la banque.

Conserver du cash chez soi représente un danger. On risque de se faire cambrioler et ainsi perdre tout son capital ou être privé d’intérêts. En cas de mauvaise conservation des billets, ces derniers peuvent se dégrader et perdre leur valeur. Si la somme conservée chez soi dépasse celle autorisée par la loi, cela peut déclencher un redressement fiscal et des pénalités. Il faut aussi rappeler qu’en cas de cambriolage, la plupart des contrats d’assurance habitation ne couvrent pas le vol d’argent liquide.

L’argent liquide, bientôt fini en France

Les Français sont très inquiets car une info à circuler sur les réseaux sociaux notamment sur Tik Tok affirmant que la fin de l’argent liquide était proche en raison de la mise en place de l’euro numérique . En réalité, cela a été crée en complément et non pas en remplacement du cash. Les Français affectionnent l’argent liquide, une proposition de loi visant à réduire le seuil de paiement en cash a été refusé au sénat en 2024.

La carte bancaire s’est imposée comme étant le moyen de paiement privilégié d’un bon nombre de consommateurs. Plus de 60% des transactions se font aujourd’hui par carte. Le chèque représente 8% des règlements. En France, le paiement en espèces est autorisé à hauteur de 1000 euros. La suppression de l’argent liquide est impossible en France car elle irait à l’encontre du règlement européen. Aujourd’hui, de nombreux petits commerçants incitent leurs clients au paiement en espèces, proposant même une réduction.