Cette boisson violette très populaire sur les réseaux sociaux

Sur Instagram, Tik Tok, on voit défiler des tas de produits comme le thé matcha, le chocolat dubaï. Aujourd’hui, un nouveau produit fait le buzz et leur fait de l’ombre, l’Ube Latte. Avec sa couleur originale, son aspect très gourmand, cette boisson violette a envahit la toile. Mérite t-elle vraiment autant de publicité, est elle sans danger pour la santé ? Cette boisson est venue tout droit des Philippines. Elle est préparée à base d’igname violette. Ce tubercule est riche en vitamines et antioxydants. Le docteur Jimmy Mohammed rappelle que la boisson proposée en France est très calorique car préparée avec du lait concentré sucré, de la crème.

Une boisson tendance mais trop sucrée

Elle peut atteindre 250 voire 300 calories par portion. Selon le médecin, cette boisson tendance à la jolie couleur violette est vraiment très sucrée car on y ajoute du sirop, du lait concentré. Pour ce professionnel de santé, cette boisson doit être consommée très occasionnellement sinon vous risquez de prendre du poids, d’abimer vos dentes, de faire grimper votre index glycémique.

Véritable boisson à succès sur les réseaux sociaux, l’Ube Latte arrive sur notre territoire dans les coffee shops. La tubercule appelée igname violette est utilisée depuis des siècles dans plusieurs préparations sucrées au Philippines. Son goût aux notes proche de la vanille, de la noix associées à sa couleur extraordinaire en font aujourd’hui un produit ultra tendance.

La boisson violette qui séduit

Après le chocolat Dubaï, une boisson colorée fait son apparition sur les réseaux sociaux. Pourquoi un tel engouement ?L’Ube Latte est un produit majeur dans les desserts asiatiques notamment au Japon, en Corée et maintenant en Europe. C’est un ingrédient riche en fibres, en vitamine C, en potassium, en antioxydants. L’Ube coche toutes les cases pour séduire aujourd’hui les amateurs de nouveautés gourmandes et instagrammable.

Présentée comme un vrai breuvage santé, l’Ube Latte cache un pouvoir calorique. La poudre d’Ube a conquit les coffee shops, les amateurs de végétal Food. Attention elle ne correspond pas à l’Ube nature. La purée d’Ube est le plus souvent mélangée avec du lait concentré sucré, du sirop, de la crème. Cette boisson violette peut contenir 20 grammes de sucre par portion soit 5 morceaux de sucre. Optez pour une version plus lights ,vous pouvez préparer une boisson plus légère avec la poudre d’Ube et du lait végétal.