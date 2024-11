Calories dans 2 œufs au plat : valeur nutritionnelle et bienfaits

L’œuf est un aliment de base apprécié pour sa polyvalence culinaire et sa richesse nutritionnelle. Parmi les différentes façons de le cuisiner, les œufs au plat sont une option simple et savoureuse. Mais connaissez-vous la valeur calorique de 2 œufs au plat et leurs bienfaits pour la santé ?

La valeur calorique de 2 œufs au plat

Deux œufs au plat contiennent en moyenne entre 180 et 200 calories. Cette valeur calorique peut légèrement varier selon la taille des œufs et l’ajout éventuel d’une matière grasse pour la cuisson. Ils sont parfaits pour le petit-déjeuner.

Calories dans 2 œufs au plat : la composition nutritionnelle détaillée

Protéines

Les œufs sont une excellente source de protéines de haute qualité. Deux œufs au plat apportent environ 13 grammes de protéines, ce qui contribue au maintien et à la croissance de la masse musculaire.

Lipides

Deux œufs au plat contiennent environ 14 grammes de lipides, majoritairement présents dans le jaune. Ces lipides sont essentiels pour l’absorption des vitamines liposolubles (A, D, E et K).

Glucides

Les œufs au plat sont pauvres en glucides, avec moins de 1 gramme pour deux œufs. Ils conviennent donc aux personnes suivant un régime pauvre en glucides.

Vitamines et minéraux

Les œufs au plat sont riches en vitamines A, D, E et B12. Ils contiennent également des minéraux tels que le fer, le zinc et le sélénium, qui jouent un rôle important dans le bon fonctionnement de l’organisme.

Notre comparaison avec d’autres modes de cuisson des œufs

Les œufs au plat sont légèrement moins caloriques que les œufs brouillés ou les omelettes, car ils ne nécessitent pas l’ajout de lait ou de matière grasse supplémentaire. Cependant, la différence calorique reste minime.

Les œufs au plat sont un choix nutritif intéressant pour plusieurs raisons :

Leur richesse en protéines favorise la satiété et aide à maintenir la masse musculaire.

Les vitamines et minéraux qu’ils contiennent contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et à la santé des os.

Le jaune d’œuf contient des antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine, bénéfiques pour la santé oculaire.

Place des œufs au plat dans une alimentation équilibrée

Les œufs au plat peuvent être intégrés dans une alimentation équilibrée, en les associant à des légumes, des féculents complets et des fruits. Il est recommandé de limiter la consommation à 4-5 œufs par semaine, en privilégiant une cuisson sans ajout de matière grasse.

Deux œufs au plat apportent environ 180 à 200 calories et sont riches en protéines, vitamines et minéraux essentiels. Consommés avec modération et associés à une alimentation variée, ils peuvent contribuer à un régime équilibré et à une bonne santé globale.