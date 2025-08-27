Le surendettement explose en France

En 2024 plus de 134 803 dossiers ont été déposés à la Banque de France soit plus de 13 000 qu’en 2023. L’inflation, les salaires gelés, le surendettement touche de plus en plus de foyers aujourd’hui. Selon les spécialistes, ce n’est malheureusement qu’un début. Tout le monde peut être touché par ce type de situation, licenciement, accident de la vie, baisse du pouvoir d’achat. Les femmes seules avec enfants sont particulièrement impactées par les problèmes financiers. La Banque de France se dit « pleinement mobilisée ».

Une augmentation de la pauvreté

Aujourd’hui de plus en plus de Français rencontrent des difficultés financières. Ils n’arrivent plus à payer les factures, à se nourrir correctement. L’inflation, l’augmentation de l’énergie, le pouvoir d’achat en baisse, tout cela contribue à l’explosion de la situation déjà grandement fragilisée. Les Français en surendettement ne peuvent plus faire face au quotidien, loyers, factures impayés, courses alimentaires réduites.

Selon le dernier baromètre de la Banque de France, les dix premiers mois de 2024 ont enregistré une hausse de plus de 12% de dossiers de surendettement par rapport à la même période en 2023. Le remboursement des crédits aux particuliers a vu également de nouvelles inscriptions augmentées de 3,7%. Les accidents liés aux chèques impayés est en baisse de 10%. Cela reste un point positif mais cela est insuffisant pour palier aux autres indicateurs alarmants. La Banque de France espère » une baisse de l’inflation prochaine » afin de freiner cette hausse qui inquiète.

Le surendettement guette la France

Le premier ministre alerte sur cette situation. La dette de la France a augmenté de 2000 milliards ces vingt dernières années. Selon François Bayrou, le pays est en danger. Il v eut mettre » les Français face à leurs responsabilités « . Mais est ce bien juste ? La plupart des Français aujourd’hui se retrouvent dans le rouge à la banque dès le 15 du mois.

Le premier ministre a prévu un plan d’actions qui concerne la santé, les collectivités territoriales, le gel des prestations sociales, il a aussi le projet de supprimer jusqu’à deux jours fériés. Le premier ministre peut il convaincre les Français déjà en situation précaire de se serrer encore plus la ceinture ? Nous devrions connaître la réponse de l’assemblée dans quelques jours. Plus de 93% des personnes accompagnées en situation de surendettement ont été satisfaites de la prise en charge de leurs dossiers par la Banque de France.