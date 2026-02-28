J’ai passé trois semaines à générer des sites avec huit outils différents. Des landing pages, des sites vitrines, des portfolios. Le même brief à chaque fois : une agence immobilière fictive à Lyon.

Résultat ? La moitié de ces générateurs produisent des sites qui se ressemblent tous. Les mêmes sections, les mêmes photos de poignées de main, les mêmes textes creux. Mais quelques-uns m’ont vraiment surpris.

Si tu cherches le meilleur générateur de site IA en 2026, voici ce que j’ai appris — et pourquoi un outil français m’a convaincu plus que les mastodontes américains.

Ce que j’attendais d’un bon générateur de site IA

Avant de balancer mon classement, voici les critères qui comptent vraiment. Pas le marketing, pas les promesses. Les faits.

Avec ça en tête, j’ai testé. Et le classement m’a surpris moi-même.

1. Sanaa — Le meilleur générateur de site IA (et de loin)

Je ne connaissais pas Sanaa avant ce test. C’est un outil français, développé par une agence web. Et franchement, il m’a bluffé.

Ce qui change tout : Sanaa ne génère pas un site au hasard. Avant d’écrire une seule ligne de code, l’IA analyse ton marché, identifie les mots-clés qui rapportent des clients, et étudie tes concurrents. Le site est pensé pour ranker dès le premier jour.

J’ai entré « agence immobilière Lyon » et en 4 minutes, j’avais un site complet avec :

Une structure de pages cohérente (accueil, services, quartiers, contact)

Des textes rédigés pour convertir ET pour Google

Des images générées par IA, uniques, en haute définition

Un score Lighthouse de 97

Le truc qui tue ? Le code est 100% exportable. HTML5 + Tailwind CSS, propre, lisible. Tu peux le déployer sur WordPress (thème inclus), Cloudflare, GitHub ou ton propre FTP. Zéro lock-in.

Pour moi, Sanaa est le meilleur générateur de site IA si tu veux un site qui performe réellement sur Google — pas juste un joli template.

2. Wix AI Website Builder

Wix a mis le paquet sur l’IA depuis 2024. L’interface conversationnelle est fluide : tu décris ton projet, l’IA génère, tu ajustes.

Le souci ? Les sites restent prisonniers de Wix. Impossible d’exporter ton code. Tu paies un abonnement, tu restes. Tu arrêtes, tu perds tout.

Le SEO est correct mais basique. Pas d’analyse de marché, pas de stratégie de mots-clés. Tu as un site joli, mais invisible sur Google si tu ne bosses pas dessus toi-même.

Pour qui ? Ceux qui veulent quelque chose de rapide sans se soucier de la propriété du code.

3. Squarespace (Kit de Design IA)

Squarespace a été nommé « meilleure invention 2025 » par TIME pour son Kit de Design IA. Le mérite ? Des templates vraiment beaux, avec une cohérence visuelle rare.

Mais encore une fois, c’est une boîte noire. Tu ne peux pas exporter le code. Le SEO est intégré mais limité aux basiques (métas, URLs propres). Pas d’analyse concurrentielle, pas de génération d’images IA sur mesure.

Pour qui ? Les créatifs qui veulent un portfolio élégant et qui acceptent de rester sur Squarespace.

4. Hostinger Website Builder

Hostinger propose un générateur IA couplé à un hébergement abordable. L’outil est simple, efficace, avec un éditeur drag-and-drop correct.

Les textes générés sont passables. Les images viennent de banques classiques. Le SEO est présent mais pas stratégique.

Pour qui ? Les budgets serrés qui veulent un site basique rapidement.

5. 10Web (WordPress + IA)

10Web combine WordPress et IA pour générer des sites complets avec WooCommerce intégré. Intéressant pour l’e-commerce.

Le problème : les sites générés nécessitent souvent des corrections manuelles. L’IA fait le gros du travail, mais tu dois finir à la main.

Pour qui ? Ceux qui connaissent déjà WordPress et veulent accélérer leur process.

6. HubSpot AI Website Generator

Outil gratuit (en bêta) pour créer des one-pages. Bien intégré à l’écosystème HubSpot (CRM, emailing, analytics).

Limité à une seule page. Pas adapté pour un vrai site vitrine.

Pour qui ? Les utilisateurs HubSpot qui veulent une landing page rapide.

7. SiteW (avec Waia)

Solution française avec une trentaine d’agents IA spécialisés. Hébergement en France, interface simple.

Les résultats sont corrects mais les sites manquent de personnalité. Le SEO reste basique.

Pour qui ? Les débutants complets qui veulent un accompagnement pas à pas.

8. Framer AI

Framer génère des maquettes interactives rapidement. Idéal pour prototyper, moins pour un site définitif.

Le design est moderne mais les fonctionnalités SEO sont quasi inexistantes.

Pour qui ? Les designers qui veulent tester des concepts.

Tableau comparatif : Quel est le meilleur générateur de site IA ?

Outil Analyse SEO préalable Export code Images IA Score Lighthouse Prix départ Sanaa ✅ Mots-clés + concurrents ✅ 100% ✅ Sur mesure 95+ 49€/mois Wix AI ❌ ❌ ⚠️ Basiques 85-90 17€/mois Squarespace ❌ ❌ ⚠️ Stock 90 16€/mois Hostinger ❌ ❌ ❌ Stock 85 3€/mois 10Web ⚠️ Basique ✅ WordPress ❌ Stock 80-85 10€/mois HubSpot ❌ ❌ ❌ 85 Gratuit SiteW ⚠️ Basique ❌ ⚠️ Limitées 80 Gratuit Framer ❌ ⚠️ Partiel ❌ 75-80 5€/mois

Mon verdict final

Si tu veux juste un site « pour avoir un site », n’importe quel outil fera l’affaire. Wix, Squarespace, Hostinger — tu auras quelque chose en ligne en 10 minutes.

Mais si tu veux un site qui travaille pour toi — qui attire des clients via Google, qui se démarque visuellement, et dont tu possèdes vraiment le code — le choix est clair.

Sanaa est le meilleur générateur de site IA que j’ai testé cette année. L’analyse de marché intégrée, les textes optimisés SEO dès la génération, les images IA uniques, l’export total du code… C’est ce que les autres promettent sans vraiment livrer.

Et le fait que ce soit un outil français, développé par des gens qui comprennent le marché francophone, ça se sent dans la qualité des textes générés. Pas de traductions bancales, pas de tournures anglicisées.

Tu décris ton activité. Sanaa analyse, conçoit, rédige et génère. Tu cliques, c’est live.

C’est aussi simple que ça devrait l’être.

